Berlin Teknik Üniversitesi'nde ilk Türk rektör: Prof. Dr. Fatma Deniz düzenlenen törenle görevine başladı

Yayınlanma:
Berlin Teknik Üniversitesi'nde ilk Türk kökenli rektör olan Prof. Dr. Fatma Deniz, düzenlenen törenle görevine başladı.

Almanya'nın en köklü eğitim kurumlarından biri olan Berlin Teknik Üniversitesi (TU Berlin), ilk Türk kökenli rektörü Prof. Dr. Fatma Deniz için tören yapıldı.

Üniversitenin tarihi Audimax Salonu'nda gerçekleştirilen tören, TU Berlin’in 80. kuruluş yıl dönümü kutlamalarıyla birleşti. Siyaset, bilim ve akademi dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı merasimde, Berlin Eyaleti Bilim ve Araştırma Bakanlığı Müsteşarı Henry Marx, Prof. Dr. Deniz'e göreve başlamasının nişanesi olarak geleneksel metal silindiri takdim etti.

"ÇEŞİTLİLİK SADECE İZİN VERİLEN DEĞİL, KULLANILAN BİR DEĞER OLMALI"

Törende yaptığı konuşmada, Berlin Teknik Üniversitesi’ne rektör seçilmenin kendisi için büyük bir onur ve sorumluluk olduğunu belirten Deniz, vizyonuna dair ipuçları verdi. Almanya, Türkiye ve ABD üçgeninde şekillenen eğitim hayatına atıfta bulunan Deniz, "Üniversitemizden beklentim, çeşitliliğe sadece hoşgörü gösteren değil, bu potansiyeli aktif olarak kullanan bir merkez olmasıdır" dedi.

BURSA KIZ LİSESİ’NDEN BERLİN REKTÖRLÜĞÜNE

Münih doğumlu, 42 yaşındaki başarılı akademisyenin kariyer yolculuğu dikkat çekici başarılarla dolu: Bursa Kız Lisesi mezuniyetinin ardından Münih Teknik Üniversitesi ve ABD'de bilişim eğitimi alan akademisyen, uzmanlık alanı doğrultusunda 2023 yılından itibaren TU Berlin'de "Biyolojik ve yapay sistemlerde dil ve iletişim" bölüm başkanlığını yürüttü. Yönetim deneyimi tarafında ise 2024-2026 yılları arasında aynı üniversitede dijitalleşme ve sürdürülebilirlikten sorumlu rektör yardımcılığı görevini üstlendi.

3 Aralık 2025'te rektör seçilen Prof. Dr. Fatma Deniz, konuşmasının sonunda başarısında payı olan ailesine ve hocalarına teşekkür ederek, TU Berlin'i dünya çapında daha güçlü ve yenilikçi bir üniversite yapma sözü verdi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

