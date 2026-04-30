Bayrampaşa’da korkunç olay! Eski patronları silahla işyerini bastı

İstanbul’un Kocasinan ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesinde bulunan kuru gıda halinde, 25 Nisan günü meydana gelen olayda, Zafer Ç., bir süre önce ihtar çekerek ayrıldığı iş yerinin sahipleri Kemal O. ve babası Hüseyin O. ile davalık oldu. Bunun üzerine görüşmek isteyen baba ve oğlu Zafer Ç.'nin yeni açtığı iş yerine gitti. İş yeri önünde başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüşürken esnafların ve orada bulunanların araya girmesiyle kavga sona erdi.

İŞ GÖRÜŞMESİ İÇİN GELEN KİŞİ VURULDU!

Kısa süre sonra iş yerine yeniden gelen baba ve oğlu ile Zafer Ç. arasında çıkan kavgada, Hüseyin O. iş görüşmesi için orada olduğu ifade edilen Adem Ç.'yi vurdu. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul'un göbeğinde restorana silahlı saldırı!

Sağlık ekipleri, 3 kurşunun isabet etmesiyle yaralanan Adem Ç.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kemal O. ve babası Hüseyin O., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

“TAVIRLARI BU ADEM ARKADAŞIMIZIN VURULMASINA KADAR GİTTİ"

Zafer Ç., konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Eski çalıştığım iş yerinin sahibi Kemal O. ve babası Hüseyin O., beni yol üstünde gördü. Sonrasında Kemal O., aracının içerisinden bana hakaret ettiği için aramızda bir tartışma çıktı. Ben yanına gittikten sonra vuran kişi, babası yanımıza gelince tartışma büyüdü. Olayda vurulan Adem Bey, o sırada bizimle iş görüşmesi yapmak için oradaydı. Bizi ayırmaya çalıştığı için olaya müdahil oluyor.” ifadelerine yer verdi.

“Bizi esnaf ayırdıktan sonra ben üst kattaki ofisime çıktım. Yaklaşık 5 dakika sonra Kemal O. ve Hüseyin O., iş yerlerinden ruhsatsız silahlarını alıp yeniden geldi. Ben o sırada yukarıdaydım. İş görüşmesi için gelen Adem Bey ile karşılaşıyorlar. Kemal O., konuşma bahanesiyle Adem beyi kenara çekiyor. Babası da arkadan 4-5 el ateş ediyor” diyen Zafer Ç., “Ben kendileriyle daha önceden iş mahkemesinde davalık olmuştuk. Karşı taraf benim ihtar çekmeme tavır aldı. Tavırları bu Adem arkadaşımızın vurulmasına kadar gitti" sözlerini sarf etti. (DHA)