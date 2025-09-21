Bayrampaşa başkanvekili belli oluyor: İlk tur sonuçları belli oldu

Yayınlanma:
Güncelleme:
Bayrampaşa Belediye Başkanı'nın tutuklanmasının ardından bugün belediye başkanvekili seçimi yapılıyor. Polis ekipleri belediye önünde geniş güvenlik önlemi alırken Bayrampaşalılar seçimi belediye bahçesine kurulan dev ekrandan takip ediyor. İlk tur sonuçlarında AKP'nin adayı 1 oyla önde çıktı.

2024 yılında yapılan yerel seçimlerin ardından CHP’li belediyelere yönelik başlayan son operasyonla tutuklanarak cezaevine gönderilen Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine Belediye Meclisi’nde başkan vekili seçimi bugün yapılacak. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde bugün saat 10.00'da başkan vekili seçimi yapılacak.

bayrampasasecim.png

BELEDİYE ÖNÜNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Bayrampaşa Belediyesi Başkan Vekili seçimi öncesinde polis ekipleri belediye binası önünde yoğun güvenlik önlemi aldı.

BAYRAMPAŞALILAR DEV EKRANDAN TAKİP EDECEK

Belediye binasına vatandaşlar alınmayacak, ancak seçim canlı olarak belediye bahçesinde dev ekranda takip edilebilecek.

BELEDİYE MECLİS DAĞILIMI

Seçimde, CHP Grubu İbrahim Kahraman Cumhur İttifakı ise İbrahim Akın’ı aday gösterdi. Belediye Meclisi'nde CHP’nin 18, Cumhur İttifakı’nın 15 (AKP 12, MHP 3), bağımsızların ise 4 üyesi bulunuyor.

İLK TUR SONUÇLARI BELLİ OLDU

Bayrampaşa Belediyesi’nde başkan vekilliği için ilk tur oylaması sona erdi. AKP’nin adayı 19, CHP’nin adayı 18 oy aldı. İkinci tura geçildi. İkinci turda da 26 sayısına ulaşılamazsa üçüncü turda en çok oyu alan seçimi kazanacak.

saymazbayarampala.png

İsmail Saymaz'ın aktardıklarına göre CHP'den istifa eden 4 üye ilk turda AKP adayına oy verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

