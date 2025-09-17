Batman'daki aile katliamında kan donduran detay: Kaçan çocukların peşinden gidip öldürmüşler!

Yayınlanma:
Batman’ın Beşiri ilçesinde hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda 65 yaşındaki Mehmet Şanlı, eşi 43 yaşındaki Takibe Şanlı ve çocukları Elanur (9) ile Akıncan (6) hayatını kaybetmişti. Saldırı sırasında çocukların arabadan inmeyi başarmasına rağmen saldırganların peşlerinden giderek çocukları öldürdüğü ortaya çıktı.

Batman’ın Beşiri ilçesinde 14 Ağustos gecesi yaşanan silahlı saldırıda 4 kişilik Şanlı ailesi katledildi. Hafif ticari araca düzenlenen saldırıda, 65 yaşındaki Mehmet Şanlı, eşi 43 yaşındaki Takibe Şanlı ile çocukları Elanur (9) ve Akıncan (6) hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma ve yapılan ilk incelemeler kan donduran ayrıntıları ortaya çıkardı.

Olay, Beşiri ilçesine bağlı Eskihamur köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet Şanlı’nın kullandığı 72 EK 339 plakalı hafif ticari araca, gece saatlerinde uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırının ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Silahlı saldırıda Mehmet Şanlı, eşi Takibe Şanlı ve çocukları Elanur ile Akıncan yaşamını yitirdi.

batman-2.jpg

SEBEBİ BELLİ OLDU

Soruşturma kapsamında yapılan ilk tespitlerde, Şanlı ailesinin başka bir aile ile arazi anlaşmazlığı yaşadığı ve geçmişte ‘kız kaçırma’ nedeniyle aralarında husumet bulunduğu belirlendi. Olay sonrası 24 kişi gözaltına alındı.

batmann.jpg

ÇOCUKLARIN PEŞİNDEN GİDİP ÖLDÜRMÜŞLER

Sabah'ta yer alan habere göre, saldırı sırasında çocukların arabadan inmeyi başarmasına rağmen saldırganların peşlerinden giderek Elanur ve Akıncan’ı da öldürdüğü ortaya çıktı.

Emniyet birimleri ve jandarma, saldırganların yakalanması ve ailenin ölümüne yol açan olayın tüm boyutlarının ortaya çıkarılması için geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, soruşturmanın derinleştirilmesi için olay yerinde incelemeler sürdürülüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

