Batman'da akıntıya kapılan 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Batman'da girdikleri çayda akıntıya kapılan iki çocuktan 9 yaşındaki Eyüp Yağar hayatını kaybederken, 10 yaşındaki Muhammet Atalay tedavi altına alındı.

Batman'da neler oluyor? 2 öğretmen evinde ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde Batman merkeze bağlı Balpınar beldesindeki kum ocakları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 9 yaşındaki Eyüp Yağar ile 10 yaşındaki arkadaşı Muhammet Atalay, Batman Çayı’na girdi. Suyun akış hızının yüksek olması sebebiyle akıntıya kapılan çocuklar, bir süre suda çırpındıktan sonra sürüklenerek gözden kayboldu.

9 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTULAMADI

Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların çabalarıyla sudan çıkarılan çocuklara ilk müdahale yapıldı. Sağlık ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde, Eyüp Yağar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Sudan yaralı olarak çıkarılan Muhammet Atalay ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Eyüp Yağar’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

Batman'da Ayşegül öğretmen yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Meydana gelen olayla ilgili resmi makamlarca soruşturma başlatıldı. (DHA)