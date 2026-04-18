Batman'da akıntıya kapılan 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Batman'da girdikleri çayda akıntıya kapılarak sürüklenen iki çocuktan biri hayatını kaybetti. Sudan çıkarılan 9 yaşındaki Eyüp Yağar kurtarılamazken, 10 yaşındaki arkadaşı Muhammet Atalay hastanede tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Batman merkeze bağlı Balpınar beldesindeki kum ocakları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 9 yaşındaki Eyüp Yağar ile 10 yaşındaki arkadaşı Muhammet Atalay, Batman Çayı’na girdi. Suyun akış hızının yüksek olması sebebiyle akıntıya kapılan çocuklar, bir süre suda çırpındıktan sonra sürüklenerek gözden kayboldu.

9 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTULAMADI

Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların çabalarıyla sudan çıkarılan çocuklara ilk müdahale yapıldı. Sağlık ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde, Eyüp Yağar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Sudan yaralı olarak çıkarılan Muhammet Atalay ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Eyüp Yağar’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

Meydana gelen olayla ilgili resmi makamlarca soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

