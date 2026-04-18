21 yaşındaki motosiklet sürücüsü kurtarılamadı

Ordu’nun Akkuş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü Selçuk Çimen (21) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Akkuş ilçesine bağlı Çaldere Mahallesi Menteşe Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 52 DY 164 plakalı cip ile Selçuk Çimen yönetimindeki 55 AKF 936 plakalı motosiklet çarpıştı.

4,5 yıla kadar hapsi isteniyordu: "Siftah yapamadık" diyen esnaf hakkında karar

Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin kaza mahallindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Selçuk Çimen, ambulansla Akkuş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 21 yaşındaki genç sürücü, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, kazanın oluş şekli ve cip sürücüsünün tespiti ile ilgili inceleme başlattı. (DHA)