Başkentte su kesintisi: 30 saati aşacak!

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde içme suyu şebekelerinde meydana gelen arızalar ve su depolarındaki seviye düşüşleri nedeniyle başkentin 9 ilçesinde su kesintisi uygulamasına gidildiğini duyurdu.

Kesintiler, başkentin merkezi ilçelerini de etkiliyor. Çankaya'da Çukurambar, Söğütözü, Beytepe, Mustafa Kemal ve Kızılırmak mahalleleri; Mamak'ta ise Akdere, Abidinpaşa, Tuzluçayır, Kayaş ve Ekin mahallelerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 40 mahallede musluklardan su akmıyor. Şebekedeki basınç sorunu nedeniyle suyun üst kotlara ulaşmasının 3 Aralık öğle saatlerini bulabileceği belirtildi.

30'DAN FAZLA MAHALLEDE SULAR KESİLDİ

Merkez ilçelerin yanı sıra çevre ilçelerde de altyapı arızaları ve çalışmalar nedeniyle kesintiler yaşanıyor. Gölbaşı'nda İncek, Tulumtaş, Örencik ve Eymir başta olmak üzere 30'dan fazla mahallede sular kesildi. Polatlı'da ise ilçe merkezindeki ana isale hatlarında yapılan çalışmalar nedeniyle Cumhuriyet, İstiklal ve Zafer mahallelerine gün boyu su verilemeyecek. Ayrıca Keçiören, Etimesgut ve Yenimahalle ilçelerinin bazı bölgelerinde de şebeke hatlarındaki arızalar nedeniyle su kesintileri uygulanıyor.

ASKİ, kesintilerin ne zaman tamamen giderileceği bilgisinin bölgesel olarak değişiklik gösterdiğini duyurdu.