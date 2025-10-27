Baroklinik soğuk cephe aktifleşti: Trakya sınırlarından girecek! Kritik 36 saate girdik
Meteorolojik verilere göre, Marmara Bölgesi genelinde lodos etkili olacak. Hava parçalı bulutlu ve ılık seyredecek, sıcaklıklar yer yer 30 derecelere kadar çıkacak. Fakat bu kısa süreli 'yaz havası' sahte bir rahatlama oluşturacak. Öğle saatlerinden itibaren Trakya üzerinden ilerleyen baroklinik soğuk cepheyle birlikte hava koşulları hızla değişecek.
CEPHE ÇARPIŞMASI SERT GEÇECEK
Baroklinik soğuk cephe, önündeki sıcak havayı hızla yukarı ittirerek Marmara, Ege ve Batı Karadeniz genelinde kuvvetli meteorolojik olaylara neden olacak. Ani sağanak yağışlar, dolu, gök gürültüsü, şimşek ve kısa süreli fırtınalar bekleniyor. Havanın enerjisi özellikle İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Balıkesir hattında zirveye çıkacak. Bu bölgelerde akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağışlar trafiği ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor.
UZMANLARDAN ‘ERKEN ÇIKIN’ UYARISI
Hava Forum tarafından yapılan son analizlerde, cephe geçişinin iş çıkış saatlerine denk gelmesi senaryosunda ulaşımda ciddi aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor. Yapılan uyarıda, 'Mümkünse akşam yoğunluğundan önce yola çıkın, araçlarınızı dolu riskine karşı kapalı alanlarda tutun' ifadeleri kullanıldı.
RİSK ALTINDAKİ HANGİ İLLER VAR?
Yapılan son tahminlere göre sistemin en etkili olacağı şehirler arasında Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce, Zonguldak, İzmir, Bilecik ve Kütahya bulunuyor. Bu illerde ani sıcaklık düşüşleri, kısa süreli dolu yağışları ve yer yer su baskınları görülebilir.
DİKKAT! Baroklinik bir soğuk cephe geliyor! ⚠️⚡️Dolu riski de var. Kritik bir 36 saate giriyoruz. Lodos, karayel, sağanak yağmur, dolu, gök gürültüsü, şimşek, downburst, su hortumu ne ararsan var... Yazının tamamını okuyup çevrenizi de bilgilendirmeniz tavsiye olunur.— Hava Forum (@HavaForum) October 26, 2025
Hava Forum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
DİKKAT! Baroklinik bir soğuk cephe geliyor!
Dolu riski de var. Kritik bir 36 saate giriyoruz.
Lodos, karayel, sağanak yağmur, dolu, gök gürültüsü, şimşek, downburst, su hortumu ne ararsan var... Yazının tamamını okuyup çevrenizi de bilgilendirmeniz tavsiye olunur. Lodoslu parçalı bulutlu ılık bir havayla güne başlayacağız. Öğlene doğru sıcaklıklar Bursa, Sakarya, Balıkesir, Kocaeli, Yalova hattında 30 derecelere çıkacak. Tam yaz havası oluşacak.
Sabah ve öğlen oluşan bu hava koşulları sizi aldatmasın. İşte tam bu esnada Balkanlar destekli baroklinik soğuk cephe Trakya üzerinden harekete geçecek. Baroklinik soğuk cephe önündeki sıcak cepheyi hızla yukarı ittirerek Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de öğleden sonra ve akşam/gece tabiri caizse karambole, sert meteorolojik hadiselere neden olması tahmin ediliyor.
İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Bursa hattında yağış iş çıkışına denk gelebilir, böyle olursa trafik çok etkilenir, imkanı olan yine tedbir mahiyetinde işten erken çıksın. Sıcak ve soğuk cephe karşılaşması havanın stresini maksimuma çıkaracak.
Son analizlere göre havanın haritada yazılı şehirlerden birine çok sert patlama riski var. Gelişmeleri takipteyiz... Risk alanında yer alan şehirler listesi:
- Edirne
- Kırklareli
- Tekirdağ
- Çanakkale
- Balıkesir
- İstanbul
- Bursa
- Kocaeli
- Sakarya
- Yalova
- Düzce
- Zonguldak
- İzmir
- Bilecik
- Kütahya