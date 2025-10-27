Baroklinik soğuk cephe aktifleşti: Trakya sınırlarından girecek! Kritik 36 saate girdik

Meteorolojik verilere göre, Marmara Bölgesi genelinde lodos etkili olacak. Hava parçalı bulutlu ve ılık seyredecek, sıcaklıklar yer yer 30 derecelere kadar çıkacak. Fakat bu kısa süreli 'yaz havası' sahte bir rahatlama oluşturacak. Öğle saatlerinden itibaren Trakya üzerinden ilerleyen baroklinik soğuk cepheyle birlikte hava koşulları hızla değişecek.

CEPHE ÇARPIŞMASI SERT GEÇECEK

Baroklinik soğuk cephe, önündeki sıcak havayı hızla yukarı ittirerek Marmara, Ege ve Batı Karadeniz genelinde kuvvetli meteorolojik olaylara neden olacak. Ani sağanak yağışlar, dolu, gök gürültüsü, şimşek ve kısa süreli fırtınalar bekleniyor. Havanın enerjisi özellikle İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Balıkesir hattında zirveye çıkacak. Bu bölgelerde akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağışlar trafiği ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor.

UZMANLARDAN ‘ERKEN ÇIKIN’ UYARISI

Hava Forum tarafından yapılan son analizlerde, cephe geçişinin iş çıkış saatlerine denk gelmesi senaryosunda ulaşımda ciddi aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor. Yapılan uyarıda, 'Mümkünse akşam yoğunluğundan önce yola çıkın, araçlarınızı dolu riskine karşı kapalı alanlarda tutun' ifadeleri kullanıldı.

RİSK ALTINDAKİ HANGİ İLLER VAR?

Yapılan son tahminlere göre sistemin en etkili olacağı şehirler arasında Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce, Zonguldak, İzmir, Bilecik ve Kütahya bulunuyor. Bu illerde ani sıcaklık düşüşleri, kısa süreli dolu yağışları ve yer yer su baskınları görülebilir.

