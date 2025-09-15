Barış Göktürk’ün sergisi New York’tan Eskişehir’e kadar uzandı!

Yayınlanma:
Barış Göktürk’ün “Maden” başlıklı kişisel sergisi, 29 Ağustos Cuma günü Eskişehir’de Eldem Sanat Alanı | Fırın’da sanatseverlerle buluştu. Açılışa Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da katıldı.

Barış Göktürk’ün kişisel sergisi Maden, 29 Ağustos Cuma günü Eskişehir’de Eldem Sanat Alanı | Fırın’da açıldı. Açılışa Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da katıldı. Sergi, Eskişehir’in simgesel değeri olan lületaşı madenciliği ve işlemeciliğine; Avrupa ile Anadolu arasındaki geçişken tarihe ve sosyo-kültürel dinamiklere güncel sanat perspektifinden kavramsal bir bakış sunuyor. Sergi 30 Kasım’a kadar ziyarete açık olacak.

baris-gokturk-4.jpeg

Türkiye doğumlu, New York merkezli sanatçı Barış Göktürk’ün 2018’de lületaşı madencileriyle tanışması ve bir madene inmesiyle başlayan araştırma süreci, zamanla taşın yer altındaki ham formundan işlenmiş imgeye uzanan yolculuğunu görünür kılan çok katmanlı bir projeye dönüştü.

baris-gokturk-1.jpeg

Maden, hammaddenin imgeye dönüşümünde ortaya çıkan kırılmalara, üretim sürecindeki sosyo-ekonomik yabancılaşmalara ve uluslararası hukukta bir malzemenin hangi noktada “hammadde” ya da “eser” olarak tanımlandığına dair sorulara odaklanıyor.



Eldem Sanat Alanı’nın, SAHA Sürdürülebilirlik Fonu katkısıyla gerçekleştirilen iki aylık misafir sanatçı programı kapsamında geliştirilen Maden, desen, heykel ve video yerleştirmelerinden oluşan üç bölümün yanı sıra, hem sanatçı kitabı hem de sergi kataloğu işlevi görecek hibrit bir yayınla tamamlanıyor.

Bugüne dek lületaşı üzerine çoğunlukla turistik ya da akademik çalışmalar yapılmışken, Maden bu malzemeye güncel sanatın gözünden yaklaşıyor.

Proje, madencilerden zanaatkârlara; üretim sürecine eşlik eden yerel topluluklardan tarihsel ve kültürel bağlamı şekillendiren kurumlara kadar farklı aktörlerle kurulan diyaloglar aracılığıyla lületaşı işlemeciliğine özgün bir perspektif sunuyor.

BARIŞ GÖKTÜRK HAKKINDA

Barış Göktürk, A.B.D.’de New York, Brooklyn’de yaşıyor ve çalışıyor. Galatasaray Lisesi’nden sonra New York’ta The New School’dan mezun olan Göktürk, yüksek lisansını Hunter College’da resim, Columbia Üniversitesi'nde ise heykel alanında tamamladı. Halen The New School'da ve Columbia Üniversitesi'nde ders veriyor.

Yakın zamandaki müze projeleri ve sergileri arasında New York’ da Jewish Museum, Miami’de Frost Museum, Winston-Salem’de SECCA, ve İstanbul’da Pera Müzesi yer alıyor. Ayrıca Columbia Üniversitesi’nin Butler Kütüphanesi ve New York’ta Public Art Fund için özel sipariş işler üretti.
Public Secret adlı kişisel sergisi 2020 sonbaharında New York’ta Helena Anrather Gallery’de sergilendi.

baris.jpg

Göktürk, çalışmalarını Amerika Birleşik Devletleri’nde ve uluslararası olarak Almanya, İspanya, Fransa, Çin, Kore, Hırvatistan, Türkiye ve Porto Riko’da sergiledi. Çalışmaları ArtForum, The BOMB Magazine ve The Brooklyn Rail’de yer aldı. Göktürk, Seul’de ApexArt üyesi, YADDO’da misafir sanatçı ve SOMA Meksika ile Skowhegan Resim ve Heykel Okulu’nda katılımcı olarak yer aldı.

Halen Johns Hopkins Üniversitesi’nin nöroloji bölümü için bir sanat programı yürütmekte. Göktürk, Porto Riko’da bir kültür- sanat projesi olan Junte’nin kurucu ortağıdır.

ELDEM SANAT ALANI HAKKINDA

Eldem Sanat Alanı, Eskişehir’de güncel sanat üretim ve tartışmalarına alan açan bağımsız bir kültür platformudur. 2018’de kurulan mekân, bugüne dek çok sayıda sergi, sanatçı konuşması, atölye ve araştırma programına ev sahipliği yaptı. Fırın ise Eldem Sanat Alanı’nın deneysel sergilere, misafir sanatçı programlarına ve bağımsız projelere ayrılmış özel sergi mekânıdır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

