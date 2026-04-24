Banyo duvarını deldi: 'Yılan kamera' ile komşusu ve kızlarını kayda aldı!

Zonguldak’ta şüpheli, komşusunun banyosunun duvarını delerek yerleştirdiği gizli kamerayla alt katta yaşayan kadın ve üç kızını gizlice kaydettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Olay, Meşrutiyet Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre 42 yaşındaki Soner D., komşusu Ş.Ö.’nün banyosuna açtığı küçük bir delikten “yılan kamera” olarak bilinen cihazı yerleştirdi.

Şüpheli, bir süre boyunca Ş.Ö. ile yaşları 31, 28 ve 22 olan üç kızının görüntülerini kaydetti. Durum, kızlardan birinin kamerayı fark etmesiyle ortaya çıktı ve hemen polise bildirildi.

TUTUKLANDI

Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin evinde yaptıkları aramada söz konusu gizli kamera ile kaydedilmiş çok sayıda görüntü ve fotoğraf buldu. Gözaltına alınan Soner D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve mahkeme tarafından tutuklandı.

Soruşturma devam ederken, kayıtların ne kadar süredir yapıldığının teknik incelemelerin ardından netleşeceği ifade edildi. (DHA)