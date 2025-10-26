Balıkesir'de sır dolu ölüm: Cansız bedeni denizden çıktı

Balıkesir'de sır dolu ölüm: Cansız bedeni denizden çıktı
Yayınlanma:
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, denizde bir erkek cesedi bulundu. Cesedin 81 yaşındaki Mehmet Ali Özdemir'e ait olduğu tespit edilirken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cansız beden Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay, sabah saatlerinde Erdek'in Ocaklar Mahallesi İskele Meydanı'nda meydana geldi. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, denizin yüzeyinde hareketsiz halde duran bir kişiyi fark etti. Durumun ciddiyetini anlayan vatandaşlar, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

CANSIZ BEDENİ BURSA'YA GÖNDERİLDİ

Yapılan ihbar üzerine bölgeye derhal deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen deniz polisi, cesedi bota alarak kıyıya çıkardı. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, cesedin 81 yaşındaki Mehmet Ali Özdemir'e ait olduğu belirlendi.

Özdemir’in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin araştırılması amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olayın kaza mı, intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek üzere polis tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

