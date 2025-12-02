Balıkesir'de öğrencileri taşıyan servis devrildi: Yaralılar var!

Balıkesir'de öğrencileri taşıyan servis devrildi: Yaralılar var!
Yayınlanma:
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kontrolden çıkan öğrenci servisindeki sürücü ile birlikte 8 öğrenci olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, öğrencileri taşıyan servis midibüsünün karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza, Külefli Mahallesi kara yolunda meydana geldi. N.T. yönetimindeki servis midibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

beyoglu-1.jpg

9 KİŞİ YARALANDI

Kazada, midibüsün sürücüsü N.T. ile araçta bulunan 8 öğrenci yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre tek yönden ilerlemek zorunda kaldı. Aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

