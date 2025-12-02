Genç kadını yere düşürüp taciz etmişlerdi: Beyoğlu sapıklarına tahliye!

İstanbul Beyoğlu’nda sokakta yürüyen genç kızın yolunu keserek taciz ettikleri iddiasıyla yargılanan iki sanık hakkında mahkeme cezaya hükmetti ancak tutuklulukta geçirdikleri süre nedeniyle tahliye kararı verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki İremşan A.'nın sokakta yürürken daha önceden tanımadığı şüpheliler Ömer Konu ile Semir Tarhan'ın yolunu kestiği belirtilmişti. İddianamede, şüphelilerin İremşan A.'nın omuzuna dokundukları, Tarhan'ın elini müştekinin beline atarak vücuduyla temas ettiği, saçını okşadığı ve genç kızı yere düşürerek üzerine çıktığı kaydedilmişti. Diğer şüpheli Ömer Konu'nun ise bu sırada etrafı kolaçan ettiği ifade edilmişti. Çevredeki insanların olayı görmesi üzerine şüphelilere müdahale ederek uzaklaştırdıkları belirtilmişti.

Beyoğlu'nun ortasında tecavüz girişimi

TAHLİYELERİNE KARAR VERİLDİ

İddianamede, şüpheliler Ömer Konu ile Semir Tarhan'ın beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'basit cinsel saldırı' suçlarından toplamda 10'ar yıl 6'şar aydan 30'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Yargılama sonucunda mahkeme heyeti, sanıklardan birini 9 yıl, diğerini ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak mahkeme, iki sanığın da cezaevinde geçirdikleri süreyi dikkate alarak tutuksuz yargılanmak üzere tahliyelerine karar verdi.