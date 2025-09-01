Balıkçılar 'vira bismillah' diyerek sezona başladı

Balıkçılar 'vira bismillah' diyerek sezona başladı
Yayınlanma:
Ordu'da balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesiyle "vira bismillah" diyerek Karadeniz'in mavi sularına ağlarını bıraktı. Balıkçıların, istavrit, mezgit ve barbun yakalayarak sezona başladığı belirtildi.

Ordu'da balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesiyle "vira bismillah" diyerek Karadeniz'in mavi sularına ağlarını bıraktı.

Fatsa ilçesindeki limanda yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar yakınları tarafından denize uğurlandı. Balıkçılar, halatları çözerek teknelerinin motorunu çalıştırdı.

Karadeniz'in mavi sularına ağlarını bırakan balıkçılar, istavrit, mezgit ve barbun yakalayarak sezona başladı.

aa-20250901-38984299-38984288-orduda-balikcilar-vira-bismillah-diyerek-sezona-basladi.jpg

HAMSİDE BOLLUK BEKLENİYOR

Tekne kaptanı 65 yaşındaki Emin Uçan, bu sezon hamsinin bol olmasını beklediklerini söyledi.

İstavritten de beklentilerinin olduğunu belirten Uçan, denizdeki yeni av sezonunun güzel geçmesi halinde tüm balıkçıların sevineceğini belirtti.

Balıkçı Aydın Tel ise meslektaşlarına bereketli bir sezon temenni ederek, ağlara ilk olarak istavrit ile mezgit geldiğini anlattı.

Fatsa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İlhami Demirtürk "İlk ağımızı denize attık. Bereketli geçti. Bu seneki sezonda palamut az ama hamsi ve istavrit güzel ve bol bir şekilde var. Bu sene herkesin yüzünü Cenabı Allah güldürecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Türkiye
Denizli'de ormanlar 4 gündür alev alev yanıyor: 84 ev tahliye edildi
Denizli'de ormanlar 4 gündür alev alev yanıyor: 84 ev tahliye edildi
Doçent ikiz çocuklarına ekstazi ve amfetamin verdi! Eşine cehennemi yaşattı
Doçent ikiz çocuklarına ekstazi ve amfetamin verdi!
Erdoğan Paşinyan ile görüştü
Erdoğan Paşinyan ile görüştü