Balıkçılar 'vira bismillah' diyerek sezona başladı

Ordu'da balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesiyle "vira bismillah" diyerek Karadeniz'in mavi sularına ağlarını bıraktı.

Fatsa ilçesindeki limanda yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar yakınları tarafından denize uğurlandı. Balıkçılar, halatları çözerek teknelerinin motorunu çalıştırdı.

Karadeniz'in mavi sularına ağlarını bırakan balıkçılar, istavrit, mezgit ve barbun yakalayarak sezona başladı.

HAMSİDE BOLLUK BEKLENİYOR

Tekne kaptanı 65 yaşındaki Emin Uçan, bu sezon hamsinin bol olmasını beklediklerini söyledi.

İstavritten de beklentilerinin olduğunu belirten Uçan, denizdeki yeni av sezonunun güzel geçmesi halinde tüm balıkçıların sevineceğini belirtti.

Balıkçı Aydın Tel ise meslektaşlarına bereketli bir sezon temenni ederek, ağlara ilk olarak istavrit ile mezgit geldiğini anlattı.

Fatsa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İlhami Demirtürk "İlk ağımızı denize attık. Bereketli geçti. Bu seneki sezonda palamut az ama hamsi ve istavrit güzel ve bol bir şekilde var. Bu sene herkesin yüzünü Cenabı Allah güldürecek" ifadelerini kullandı.