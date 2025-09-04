Balık sevenlere kara haber

1 Eylül itibariyle ab yasağının son bulmasının ardından balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denizlere açıldı. Türkiye'de balıkçılığın önemli merkezlerinden biri olan Sinop'ta ise balıkçılar umduklarını bulmaktan çok uzakta olduklarını açıkladı. Denize açılan balıkçılar ağlarının ve tezgahlarının boş kaldığını söyledi.

Sinoplu Balıkçı Mert Kanal, şöyle konuştu.

"Palamut sezonu normalde beklenenden daha geç başladı. Şu an balıklar küçük. Geçen senelerdeki gibi belli bir bolluk da yok. Açık söylemek gerekirse sezon pek iyi başlamadı. İlerdeki zamanlarda en azından 15 gün içerisinde bir şeyler olur diye düşünüyoruz ama görüntü iyi değil. Karadeniz'in sezonu iki balıktan ibaret, onlar da palamut ve hamsi. En çok ekmek yenilen, en çok para kazanılan balık çeşitleri bunlar. Tezgahların şenlenecek bir durumu şu an yok ama umut ediyoruz ilerideki 15 gün sonra havalarda biraz serinlerse belki yine de bir umudumuz var. Temennimiz iyi yönde ama dediğim gibi pek iyi görünmüyor. Umarız ucuz proteinden vatandaşımız yararlanır. Bizim de her zaman istediğimiz o. Onlar da kazanır, biz de kazanırız diye düşünüyoruz ama bakacağız.

Şu an tezgahta toriklerimiz var. Tanesi 2 ila 2,5 kilogram arasında değişiyor. Fiyatları da tane olarak 800 lira ila bin lira arasında. Palamuttan önce torik her seneki gibi normal bir durum. Bu torik geçen senenin balığı. Karadeniz’e yumurta bırakan balık. Ama işte o yumurta tuttu mu, tutacak mı onu bilemiyoruz. O yüzden endişeliyiz. Umudumuz tutması yönünde ve her bir yumurtanın büyümesi yönünde. Toriği toplanıp alanlar da var. Tek başına misafiri gelip alanlar da var. Piyasaya göre bakarsanız, diğer et ürünlerine göre bakarsanız tabi ki, daha hesaplı görünüyor. Fakat, hali vakti yerinde olmayan insanlar, vatandaşlar için de yine de yüksek bir meblağ. Umarız, daha da bollanır ve fiyatı düşer."