Bakırköy Adliyesini karıştıran iddia: Emekli hakim savcı kızını darp etti

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nda görev yapan A.M.S., kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı babası emekli hakim M.T.S. tarafından darp edildi.

EMEKLİ HAKİM, SAVCI OLAN KIZINI DARP ETTİ

Ekran Haber'de yer alan habere göre, ilçede gece saatlerinde M.T.S. ile kızı A.M.S. ile tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine emekli hakim, kızını darp etti. Savcı A.M.S., kafasına aldığı darbe sonucu yaralandı.

SOLUĞU KARAKOLDA ALDI

Savcı A.M.S., hastanedeki tedavisinin ardından karakola giderek babasından şikayetçi oldu.

İfadesinde, kendisinin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet savcısı olduğunu belirten A.M.S., babasının da emekli hakim olduğunu söyledi.

Babasının herhangi bir psikolojik sıkıntısının olmadığını ifade eden A.M.S., ancak babasının sürekli olarak evlatları arasında ayrım yaptığını öne sürdü.

"SAÇIMI ÇEKİP, DARBETTİ"

İfadesinin devamında, bu sebeple tartışmaya başladıklarını, babasının kendisine hakaretler savurarak üzerine yürüdüğünü ve saçını çekip kendisini darbettiğini anlattı. Savcı A.M.S., fiziksel saldırıdan odasına kaçarak kurtulduğunu ve polise haber vererek, şikayetçi olacağını söyledi.

Bakırköy Aile İçi Büro Amirliği ve ilçe emniyeti, konuyla ilgili detaylı inceleme başlattı.