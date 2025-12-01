Bakırköy Adliyesini karıştıran iddia: Emekli hakim savcı kızını darp etti

Bakırköy Adliyesini karıştıran iddia: Emekli hakim savcı kızını darp etti
Yayınlanma:
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde, iddiaya göre emekli hakim M.T.S, Cumhuriyet Savcısı kızı A.M.S.'yi darp etti. İkili arasında çıkan tartışmada, M.T.S'nin A.M.S.'nin kafasına aldığı darbe nedeniyle yaralandığı öne sürüldü.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nda görev yapan A.M.S., kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı babası emekli hakim M.T.S. tarafından darp edildi.

hakim-ve-savci.jpg

EMEKLİ HAKİM, SAVCI OLAN KIZINI DARP ETTİ

Ekran Haber'de yer alan habere göre, ilçede gece saatlerinde M.T.S. ile kızı A.M.S. ile tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine emekli hakim, kızını darp etti. Savcı A.M.S., kafasına aldığı darbe sonucu yaralandı.

Sabah’ın iddiası: Çağlayan'da kadın savcı İBB'ye bilgi sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alındıSabah’ın iddiası: Çağlayan'da kadın savcı İBB'ye bilgi sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alındı

SOLUĞU KARAKOLDA ALDI

Savcı A.M.S., hastanedeki tedavisinin ardından karakola giderek babasından şikayetçi oldu.

İfadesinde, kendisinin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet savcısı olduğunu belirten A.M.S., babasının da emekli hakim olduğunu söyledi.

Babasının herhangi bir psikolojik sıkıntısının olmadığını ifade eden A.M.S., ancak babasının sürekli olarak evlatları arasında ayrım yaptığını öne sürdü.

HSK'dan 621 hakim ve savcı hakkında karar! Mehmet Ağar'la yemek yiyen başsavcı Yargıtay'a atandıHSK'dan 621 hakim ve savcı hakkında karar! Mehmet Ağar'la yemek yiyen başsavcı Yargıtay'a atandı

"SAÇIMI ÇEKİP, DARBETTİ"

İfadesinin devamında, bu sebeple tartışmaya başladıklarını, babasının kendisine hakaretler savurarak üzerine yürüdüğünü ve saçını çekip kendisini darbettiğini anlattı. Savcı A.M.S., fiziksel saldırıdan odasına kaçarak kurtulduğunu ve polise haber vererek, şikayetçi olacağını söyledi.

Bakırköy Aile İçi Büro Amirliği ve ilçe emniyeti, konuyla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Kasım'ın son anketi açıklandı: Erdoğan'ı üzecek sonuçlar ortaya çıktı
İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Deprem uzmanından kritik uyarılar: 'Türkiye Japonya'dan daha tehlikeli' dedi
Emekli maaşlarını 36 bin liraya çıkarabilecek dava!
Nihat Özdemir Fenerbahçelileri topladı: Aziz Yıldırım da oradaydı
Türkiye
Ege Üniversitesi’nde oturma eylemi! Depremzede öğrencilere: Ya 19 bin lira verin ya da buradan gidin
Ege Üniversitesi’nde oturma eylemi! Depremzede öğrencilere: Ya 19 bin lira verin ya da buradan gidin
İBB'ye bilgi sızdırdığı iddia edilen savcının ifadesi ortaya çıktı!
İBB'ye bilgi sızdırdığı iddia edilen savcının ifadesi ortaya çıktı!
Sancaktepe'de hafriyat kamyonuyla çarpışan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti
Sancaktepe'de hafriyat kamyonuyla çarpışan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti