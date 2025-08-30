Bakımevinde engellilere eziyet edenler serbest bırakıldı

Karaman’ın Başyayla ilçesindeki özel gereksinimli bireylerin kaldığı özel bir yatılı bakım merkezinde yaşanan şiddet olayı büyük tepki çekti. Aileler, çocuklarının vücutlarında morluklar fark edince şüphelenerek harekete geçti. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle şüpheler doğrulandı.

İzlenen görüntülerde, bakım merkezi çalışanları Hüseyin B. ve Mehmet D’nin özel gereksinimli bireylere kötü davrandığı ve fiziksel şiddet uyguladığı tespit edildi. Bu görüntüler, yürütülen soruşturma dosyasına delil olarak eklendi.

Olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü devreye girerek iki personelin işine son verdi. Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Soruşturma kapsamında merkezde kalan özel gereksinimli bireyler S.G., R.Ö., A.A., E.C. ve İ.T., avukat ve pedagog eşliğinde ifade verdi.

GÖRÜNTÜLERE RAĞMEN SERBEST BIRAKILDILAR

Ancak kamera kayıtlarında şiddet açıkça görülmesine rağmen şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Karaman24'ün haberine göre; Bu karar ailelerde büyük bir öfkeye yol açtı.

Mağdur yakınları, “Görüntüler ortada, adalet yerini bulsun” diyerek yaşananlara tepki gösterdi. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

Türk Ceza Kanunu’na 96'ıncı maddesine göre eziyet suçu 3 seneden 12 seneye kadar hapis cezası ön görüyor. TCK, eziyete uğrayan kişilerin kendini savunmayacak bireylere uygulanırsa da cezanın buna göre artırılarak belirlenmesini talep ediyor.