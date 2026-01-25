Bakanlıktan engelli ve yaşlılara hizmet veren kuruluşlara denetim: 122 milyon liralık ceza uygulandı

Bakanlıktan engelli ve yaşlılara hizmet veren kuruluşlara denetim: 122 milyon liralık ceza uygulandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, geçen yıl 81 ilde faaliyet gösteren kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara hizmet veren kamu ve özel kuruluşlara yönelik 7 bin 624 denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 122 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 yılında 81 ilde faaliyet gösteren kamu ve özel bakım merkezlerine yönelik gerçekleştirdiği 7 bin 624 denetim sonucunda, standartlara uymayan kuruluşlara toplam 122 milyon TL idari para cezası uyguladı. Kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara hizmet veren kuruluşlar, sunulan hizmetin kalitesi ve güvenliği açısından mercek altına alındı.

DENETİMLER SADECE FİZİKİ KOŞULLARLA SINIRLI KALMADI

Bakanlık müfettişleri tarafından gerçekleştirilen incelemelerde binaların fiziki yapısı ve güvenlik koşullarının yanı sıra, merkezlerde görev yapan personelin mesleki yeterlilikleri de değerlendirildi. Bakım ve gözetim süreçlerindeki uygulamaların standartlara uygunluğu kontrol edilirken, hizmet alan bireylerin sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için eksik görülen alanlar kayıt altına alındı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

