Diyarbakır’da kaybolan Nimet Kılıç’tan 4 gündür haber yok!

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Kubacık Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Şeyhmus Kılıç, 21 Ocak’ta sabah saatlerinde uyandığında zihinsel engelli 2 çocuk annesi eşi Nimet Kılıç'ı göremeyince kayınpederinin evine gitti. Eşini burada da bulamayan Kılıç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI!

Yapılan ihbar üzerine, 22 Ocak günü AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri tarafından bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Nimet Kılıç’ın, sabah saatlerinde bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıkarken söz konusu görüntülerde, Kılıç'ın saat 05.12 sıralarında tek başına ilerlediği görüldü.

ÇALIŞMALAR 4. GÜNÜNDE DEVAM EDİYOR!

Ekipler tarafından başlatılan arama çalışmaları, sis ve soğuk havaya rağmen 4’üncü gününde devam ediyor.