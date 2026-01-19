“Ava gidiyorum” diyerek evden çıktı: Kayıp adliye çalışanı aranıyor

Alaplı ilçesi Çengelli köyünde oturan Mustafa Uçar, dün saat 16.00 sıralarında "ava gidiyorum" diyerek evinden çıktı.

Uçar’ın Bir daha kendisinden haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, köy halkının da desteğiyle köy çevresi ve Mustafa Uçar’ın en son görüldüğü Sindelli Mahallesi civarındaki ormanda geniş çaplı arama çalışması başlattı.

ARAMA ÇALIŞMALARINDA 2’NCİ GÜN

Çalışmalara jandarma, AFAD, polis, UMKE, sağlık ekipleri, gönüllüler ile Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri de katıldı. Aralıksız devam eden arama çalışmalarında 2’nci güne girildi. Arama çalışmaları köyün kırsalında termal kameralar da kullanılarak sürüyor.

KAYMAKAM: 10 KİLOMETRELİK ALANDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Çalışmaları yerinde takip eden Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, yetkililerden bilgi aldı.