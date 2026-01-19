“Ava gidiyorum” diyerek evden çıktı: Kayıp adliye çalışanı aranıyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 'Ava gidiyorum' deyip evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan adliyede güvenlik görevlisi Mustafa Uçar’ı (31) arama çalışmaları 2’nci gününde sürüyor.

Alaplı ilçesi Çengelli köyünde oturan Mustafa Uçar, dün saat 16.00 sıralarında "ava gidiyorum" diyerek evinden çıktı.

Uçar’ın Bir daha kendisinden haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, köy halkının da desteğiyle köy çevresi ve Mustafa Uçar’ın en son görüldüğü Sindelli Mahallesi civarındaki ormanda geniş çaplı arama çalışması başlattı.

ARAMA ÇALIŞMALARINDA 2’NCİ GÜN

Çalışmalara jandarma, AFAD, polis, UMKE, sağlık ekipleri, gönüllüler ile Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri de katıldı. Aralıksız devam eden arama çalışmalarında 2’nci güne girildi. Arama çalışmaları köyün kırsalında termal kameralar da kullanılarak sürüyor.

KAYMAKAM: 10 KİLOMETRELİK ALANDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Çalışmaları yerinde takip eden Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, yetkililerden bilgi aldı.

Çengelli köyü Sindelli Mahallesi’nde açıklama yapan Köksal, “Mustafa Uçar dün saat 16.00’da ailesinin yanından ayrılmış, saat 18.00 civarında bu bölgede görülmüş. İhbarın tarafımıza ulaşmasının ardından devletimizin tüm imkanlarıyla jandarma, AFAD, emniyet, UMKE, sağlık birimleri, gönüllü vatandaşlarımız ve Alaplı Belediyesi itfaiyesi ile sabaha kadar arama çalışmalarımız devam etti. Bugün de zorlu hava koşullarına rağmen gerek havadan gerek karadan, arama kurtarma köpekleri ve termal kamera desteğiyle yaklaşık 10 kilometrelik alanda çalışmalar sürüyor. Ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah vatandaşımızı sağ salim bulacağız” dedi.

Kaynak:DHA

