2023’te mantar toplarken kayboldu: Halen aranıyor

Yayınlanma:
Marmaris'te mantar toplamak için ormanlık alana giden 65 yaşındaki İsa Çiftçi'nin kaybolmasının üzerinden günler geçti. 100 kişilik ekip, arama çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde mantar toplamak için ormana giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki İsa Çiftçi'yi arama çalışmaları devam ediyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI GÜNÜMÜZDE DE SÜRÜYOR

İsa Çiftçi'nin 30 Aralık 2023 tarihinde Balan Dağı'ndaki ormanlık alana gidip geri dönmemesi üzerine başlatılan arama operasyonu, AFAD, jandarma ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 100 kişilik bir ekip tarafından yürütülüyor.

Yangın çıktı kayboldu! Ekipler 65 yaşında tek başına yaşayan kadını arıyorYangın çıktı kayboldu! Ekipler 65 yaşında tek başına yaşayan kadını arıyor

KAYMAKAM YERİNDE İNCELEME YAPTI

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Balan Dağı'ndaki arama çalışmalarını yerinde inceledi. Ekiplerle görüşen Kaymakam Kaya, çalışmaların koordinasyon ve hassasiyetle sürdürülmesi talimatını verdi.

İzmir’de mantar toplamaya giden kişi kayboldu: Her yerde aranıyorİzmir’de mantar toplamaya giden kişi kayboldu: Her yerde aranıyor

YAKINLARI JANDARMAYA BAŞVURMUŞTU

Çiftçi'nin yakınları, kendisinden haber alamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulunmuştu. Arama kurtarma ekipleri, zorlu arazi koşullarında aramalarını sürdürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

