TOKİ'de 9 il için kura tarihi belli oldu
Yayınlanma:
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında, bu hafta 9 ilde hak sahiplerini belirlemek için kura çekimi yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kura takvimini açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bu hafta 9 ilde hak sahiplerini belirlemek üzere kura çekileceğini açıkladı.
Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimize söz verdiğimiz gibi ülkemizin dört bir yanında 500 bin yuvanın anahtarlarının sahiplerini belirlemeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 32 şehirde 121 bin 265 konutun hak sahibi belli oldu. Çektiğimiz her kurada mutlulukları adım adım büyütüyoruz. Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız" ifadelerini kullandı.
Murat Kurum’un açıkladığı kura çekim takvimi şöyle:
- 27 Ocak Salı: Kilis
- 28 Ocak Çarşamba: Sinop
- 29 Ocak Perşembe: Niğde
- 30 Ocak Cuma: Aksaray - Ordu - Karabük
- 31 Ocak Cumartesi: Samsun - Nevşehir - Bartın
