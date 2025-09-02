Bakanlıktan 'cinsiyet değişimi seçeneği' açıklaması

Sağlık Bakanlığı, 'sağlık kurulu raporu veriliş nedenleri arasına cinsiyet değişimi seçeneği eklendi’ iddiası hakkında açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, düzenlemeye ilişkin detaylar paylaşılarak, "Türk Medeni Kanunu’nun 40. maddesi uyarınca, cinsiyet değişikliği talebinde bulunan kişilerin mahkemeye başvurabilmesi için resmi sağlık kurulu raporu alması zorunludur. Mahkemeler de bu raporu talep etmektedir. Yeni düzenleme ile önceden üç hekim tarafından düzenlenebilen raporlar artık 7 uzman hekimin yer aldığı tam teşekküllü kurul tarafından hazırlanabilecektir" denildi.

KURUL KİMLERDEN OLUŞACAK?

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Kurul; Genel Cerrahi, Psikiyatri, Endokrinoloji, Üroloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Plastik Cerrahi, Tıbbi Genetik uzmanlarından oluşmaktadır. Kurul öncesinde her bir uzman hekim tarafından ayrı ayrı muayene yapılması şart koşulmuştur. Üç hekimli raporlara otomatik olarak şu ibare eklenmektedir, 'Cinsiyet değişimi amaçlı raporların tam teşekküllü kurulda düzenlenmesi gerekmektedir. Bu rapor cinsiyet değişimi amaçlı kullanılamaz' Sonuç olarak; bu düzenleme yeni bir kolaylık ya da imkân getirmemektedir. Amaç; mevzuata aykırı uygulamaların önüne geçmek, standardizasyonu ve denetimi sağlamaktır. Sağlık hizmet sunucuları bilgilendirilmiş, eksik rapor düzenlenmesinin önüne geçilmiştir" denildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

