Bakanlık markaları tek tek ifşa etti: Sucuk diye bakın ne yedirmişler!
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı taklit ve tağşiş listesinde, bazı ünlü sucuk markalarının ürünlerinde sakatat ve farklı katkı maddeleri tespit edilerek halk sağlığını tehlikeye düşürdüğü ortaya çıktı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresi üzerinden açıklamaya devam ediyor. Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı listede, vatandaşların sofralarından eksik etmediği sucuğun da hileli üretimle piyasaya sürüldüğü belirlendi.
HİLE SADECE SUCUKLA SINIRLI KALMADI
Bakanlığın açıkladığı son listede, sucuktan peynire, baldan baharata kadar birçok temel gıda ürününde hileli üretim yapıldığı ortaya çıktı.
Sucuklarda dana eti yerine sakatat, bazı peynirlerde süt yerine nişasta kullanıldığı tespit edildi.
