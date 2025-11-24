Bakanlık düğmeye bastı! Influencerlara yeni düzenleme: Artık “reklam” yazmak yetmeyecek

Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı yeni yönetmelik taslağı, sosyal medya reklamlarına yeni kurallar öngörüyor. Buna göre sosyal medya influencer’larının yaptığı reklam içeriklerine kapsamlı düzenlemeler getirilecek.

Büyük markalar da var! Fiyatları şişirip şişirip 'Kasım indirimi' diye patlatmışlar!

Türkiye gazetesinden Esma Altın'ın haberine göre, reklam içeren paylaşımlarda “#Reklam”, “#Sponsor”, “#İşbirliği”, “#Hediye”, “#Davet” gibi ifadelerden en az biri açık biçimde kullanılacak ve reklam verenin adı veya markası bildirilecek. Eğer içerik sesli yayınsa, reklam olduğuna ilişkin uyarı, yayının en başında yapılacak. “İndirimli”, “cazip”, “uygun” gibi ifadelerin kullanıldığı reklamlarda ise faiz veya kâr payı oranı paylaşım alanında belirtilecek. Aynı zamanda kampanyalı satışlarda ürünün önceki 10 gündeki en düşük fiyatı esas alınacak ve satış tarihleri ile stok miktarı açıkça ifade edilecek.

YAPAY ZEKA KULLANIMINA SINIRLAMA!

Reklamlarda yapay zekâ kullanımı da sınırlandırılırken filtreleme, dijital karakter ya da yapay zekâ ile oluşturulmuş gerçek kişilerin kopyalarının kullanıldığı içeriklerde bu durumun açıkça yazılması gerekecek. Bir kişinin dijital kopyasının ürünü bizzat deneyimlemiş gibi gösterilmesine ise izin verilmeyecek.

BAZI REKLAMLAR TAMAMEN YASAKLANACAK!

Taslakta ayrıca, falcılık, medyumluk, yasa dışı bahis, tütün ürünleri, elektronik sigara ve alkollü içeceklerin reklamlarının tamamen yasaklanması öngörülüyor.

Dışarıdan gelen oyuncaklara sıkı denetim geliyor!

Çocuklara yönelik hedefli reklamcılık da yasaklanırken e-ticarette “panik tuzağı” oluşturan ve tüketiciyi ürünü hemen satın almaya yönlendiren yanıltıcı mesajlara karşı da dikkatli olunması gerektiği ifade ediliyor.