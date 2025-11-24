Bakanlık düğmeye bastı! Influencerlara yeni düzenleme: Artık “reklam” yazmak yetmeyecek

Bakanlık düğmeye bastı! Influencerlara yeni düzenleme: Artık “reklam” yazmak yetmeyecek
Yayınlanma:
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya reklamlarına yeni kurallar getiriyor. Bakanlık tarafından hazırlanan yeni yönetmelik taslağında, influencer’ların yaptığı reklam içerikli paylaşımlarda “#Reklam”, “#Sponsor”, “#İşbirliği”, “#Hediye”, “#Davet” gibi ifadelerden en az birinin açık bir şekilde kullanılması ve reklam verenin ismi ve markasının belirtilmesi öngörülüyor.

Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı yeni yönetmelik taslağı, sosyal medya reklamlarına yeni kurallar öngörüyor. Buna göre sosyal medya influencer’larının yaptığı reklam içeriklerine kapsamlı düzenlemeler getirilecek.

Büyük markalar da var! Fiyatları şişirip şişirip 'Kasım indirimi' diye patlatmışlar!Büyük markalar da var! Fiyatları şişirip şişirip 'Kasım indirimi' diye patlatmışlar!

Türkiye gazetesinden Esma Altın'ın haberine göre, reklam içeren paylaşımlarda “#Reklam”, “#Sponsor”, “#İşbirliği”, “#Hediye”, “#Davet” gibi ifadelerden en az biri açık biçimde kullanılacak ve reklam verenin adı veya markası bildirilecek. Eğer içerik sesli yayınsa, reklam olduğuna ilişkin uyarı, yayının en başında yapılacak. “İndirimli”, “cazip”, “uygun” gibi ifadelerin kullanıldığı reklamlarda ise faiz veya kâr payı oranı paylaşım alanında belirtilecek. Aynı zamanda kampanyalı satışlarda ürünün önceki 10 gündeki en düşük fiyatı esas alınacak ve satış tarihleri ile stok miktarı açıkça ifade edilecek.

reklam.png

YAPAY ZEKA KULLANIMINA SINIRLAMA!

Reklamlarda yapay zekâ kullanımı da sınırlandırılırken filtreleme, dijital karakter ya da yapay zekâ ile oluşturulmuş gerçek kişilerin kopyalarının kullanıldığı içeriklerde bu durumun açıkça yazılması gerekecek. Bir kişinin dijital kopyasının ürünü bizzat deneyimlemiş gibi gösterilmesine ise izin verilmeyecek.

reklam.jpg

BAZI REKLAMLAR TAMAMEN YASAKLANACAK!

Taslakta ayrıca, falcılık, medyumluk, yasa dışı bahis, tütün ürünleri, elektronik sigara ve alkollü içeceklerin reklamlarının tamamen yasaklanması öngörülüyor.

Dışarıdan gelen oyuncaklara sıkı denetim geliyor!Dışarıdan gelen oyuncaklara sıkı denetim geliyor!

Çocuklara yönelik hedefli reklamcılık da yasaklanırken e-ticarette “panik tuzağı” oluşturan ve tüketiciyi ürünü hemen satın almaya yönlendiren yanıltıcı mesajlara karşı da dikkatli olunması gerektiği ifade ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Türkiye
10 yıl 5 ay hapisle aranıyordu: Yatağın altında yakalandı
10 yıl 5 ay hapisle aranıyordu: Yatağın altında yakalandı
Son Dakika| Cihan Ekşioğlu tahliye edildi
Son Dakika| Cihan Ekşioğlu tahliye edildi
Redkitler, Casperler, Daltonlar... Yeni nesil çeteler KKTC'de cirit atıyor! Gazeteciye ölüm tehdidi
Redkitler, Casperler, Daltonlar... Yeni nesil çeteler KKTC'de cirit atıyor! Gazeteciye ölüm tehdidi