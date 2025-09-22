Bakanın lüks ayakkabısına tepki yağdı: "Oy veren asgari ücretli 2 ay çalışacak bu ayakkabı için"

Bakanın lüks ayakkabısına tepki yağdı: "Oy veren asgari ücretli 2 ay çalışacak bu ayakkabı için"
Yayınlanma:
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize’de meydana gelen sel felaketini yerinde inceledi. Ancak bu ziyarette giydiği spor ayakkabı, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Rize'de önceki gün etkili olan sağanak nedeniyle bölgede sel ve heyelan meydana geldi ve kentte ciddi hasar oluştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sağanak nedeniyle hasar gören Rize’ye giderek bölgede incelemelerde bulundu.

bakan-uraloglu.jpg

AYAKKABISI GÜNDEM OLDU

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ardeşen-Çamlıhemşin yolunda selin yol açtığı hasarları yerinde inceledik. Ekiplerimiz sahada, yollarımızı en kısa sürede güvenli hale getirmek için aralıksız çalışıyoruz" derken, giydiği ayakkabı gündem oldu.

Birgün'den İsmail Arı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı ayakkabının fiyatının 44 bin lira olduğu ortaya çıktı. 2 asgari ücrete denk gelen ayakkabıya sosyal medya çok fazla tepki geldi.

bakan-ayakkabi.jpg

"ASGARİ ÜCRETLİ İKİ AY ÇALIŞACAK BU AYAKKABI İÇİN"

Uraloğlu'nun ayakkabısına yapılan yorumların bazıları şu şekilde:

-“Millet çocuğuna beslenme koyamıyor, bakan 44 bin liralık ayakkabıyla geziyor”,

-“Oy veren asgari ücretli 2 ay çalışacak bu ayakkabıyı alabilmek için ”,

-“Halk sefaletle uğraşırken sizin 44 bin liralık ayakkabı giymeniz bir müslümana yakışıyor mu?”,

-“Emeklinin 3 maaşını ayağına giyen halden anlar mı?”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

