Bakan Yerlikaya duyurdu: 3 buçuk milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

Yayınlanma:
Mersin'in Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 3 milyon 542 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mersin’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 milyon 542 bin adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı.

Yerlikaya, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen ortak çalışmalar sonucu Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde operasyon düzenlendiğini belirtti. Operasyonda 3 milyon 542 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ve 8 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Mersin Valimizi, operasyonu koordine eden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyona destek veren MİT mensuplarımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, operasyonu gerçekleştiren Mersin İl Emniyet Müdürümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"BİZ SİZİN YANINIZDAYIZ"

Gençlere seslenen Yerlikaya, "Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele sizleri koruma mücadelesidir. Geleceğinizi çalan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız" dedi.

Kararlılık vurgusu yapan Yerlikaya, "Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

