Bahçeli'den DEM Partili başkana davet

Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamaları, 'süreç' tartışmalarının gölgesinde siyasette nadir görülen bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. DEM Partili Malazgirt Belediye Eşbaşkanı Ahmet Kenan Türker, AKP Genel Merkezi'nden gelen davet üzerine katıldığı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

"DAVET AK PARTİ GENEL MERKEZİ'NDEN GELDİ"

Programa katılım sürecini anlatan Türker, "Dün gece AK Parti İl Başkanı'nın telefonuyla bir davet aldım ve bunun Genel Merkez'den geldiğini söyledi. Biz de durumu partimizle paylaştık. Eş genel başkanımızla ve partinin belli organlarıyla paylaştıktan sonra kabul ettik ve bugün katıldık" dedi.

BAHÇELİ İLE "ONURLU BARIŞ" SOHBETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli'yi karşıladıklarını ve "hoş bir sohbet" gerçekleştirdiklerini belirten Türker, Bahçeli ile daha uzun konuşma fırsatı bulduğunu söyledi. Görüşmenin içeriğini ise şu sözlerle aktardı:

"Konu sadece barıştı. Sayın Bahçeli, barışın bu topraklara gelmesini, buradaki havanın bütün Türkiye'ye yayılmasını istediklerini söyledi ve çok memnun olduklarını ifade etti. Ben de onurlu bir barışın sağlanması için çaba sarf edeceğimizi söyledim. Sayın Bahçeli de bundan memnuniyet duydu ve onurlu bir barışın olacağına inancının sonsuz olduğunu söyledi."

"O DA ÇOK MEMNUN OLDU"

Türker, MHP Lideri Bahçeli'ye yeni sürece ilişkin rolü nedeniyle teşekkür ettiğini de dile getirdi:

"Bu süreci başlattıkları için kendilerine minnettar olduğumu söyledik. Teşekkür ettik. O da çok memnun oldu."

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da bu diyalog doğrulandı. Paylaşımda, "Malazgirt Belediye Başkanı DEM partili Ahmet Kenan Türker… Sn Genel Başkanımıza terörsüz Türkiye için teşekkürlerini ileterek sürecin başarıyla sonuçlanacağına inancının tam olduğu ifade ettiler" denildi.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'DEN ANKARA'YA DAVET

Görüşmenin en dikkat çekici çıktılarından biri de Türker'in Ankara'ya davet edilmesi oldu. Türker, "Program bitmeden Sayın Bahçeli beni Ankara'ya davet etti. Sayın Cumhurbaşkanımız da aynı şekilde Ankara'ya gitmemizi istedi. Göstermiş olduğumuz misafirperverlikten dolayı bizi ağırlamak istediklerini söylediler. Önümüzdeki günlerde müsait bir zamanda kendilerini ziyaret edeceğimi söyledim" ifadelerini kullandı.

Türker, Erdoğan ve Bahçeli'nin barış mesajlarını olumlu bulduğunu belirterek, "Doğru mesajlar verdiklerine inanıyoruz. Onurlu bir barışın bu ülkeye gelmesi için Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Bahçeli'ye teşekkür etmek gerekiyor. Çünkü gerçekten ikisi de barışı isteyen iki aktör" diye konuştu.