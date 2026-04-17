Bahçe duvarına çarpan elektrikli araçtaki yaşlı kadın yaralandı
Kütahya'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği elektrikli otomobil, savrularak bahçe duvarına çarptı. Araçtaki yolcu olarak bulunan 76 yaşındaki Z.G. isimli kadın yaralandı.
SAVRULAN MOTOSİKLET BAHÇE DUVARINA ÇARPTI
Kütahya-Afyonkarahisar karayolu yan yol Zafer Kalkınma Ajansı yakınında meydana gelen kazada, M.S.G. isimli kişinin kullandığı 43 AGJ 582 plakalı elektrikli motosiklet, kontrolden çıktı.
Kontrolden çıkan motosiklet, savrularak yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı.
KAZADA 76 YAŞINDAKİ KADIN YARALANDI
Kazada devrilen elektrikli otomobilde yolcu olarak bulunan Z.G. isimli yaşlı kadın yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı Z.G. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)