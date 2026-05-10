Baharın müjdecisi çiçek açtı: 3,5 milyon TL cezası var

Baklagiller familyasına ait olan Eber sarısı bitkisi, dünyada yalnızca Eber ve Akşehir gölleri çevresinde doğal olarak yetişiyor. Endemik türler arasında yer alan Eber sarısı, çiçek açtığında baharın ve sıcak havaların habercisi olarak kabul ediliyor.

Eber Gölü Yaşasın Derneği Başkanı Önder Çiftçi, yaklaşık 18 bin baklagil türü içinde Eber sarısının, tek çiçekten üç meyve verebilen nadir bir tür olduğunu ifade etti.

Nesli tehlike altındaki bitkileri topladı! 699 bin lira ceza yedi

"KOPARANA 700 BİN TL, ZARAR VERENE 3,5 MİLYON TL"

Çiftçi, "Bu özelliği ile dünya üzerinde eşsiz bir öneme sahip. İçeriğindeki antioksidan ve antibiyotik maddeler sayesinde ilaç sanayinde de kullanılıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından koruma altına alınan Eber sarısını koparana 700 bin TL, yetiştiği çevresine ve toprağına zarar verene ise 3,5 milyon TL ceza uygulanacak" dedi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Eber köyü içinden gidilerek ulaşılan, etrafı tel örgüyle çevrili Eber sarısı bitki bahçesi, meraklı fotoğrafçı ve insanlar tarafından ziyaret ediliyor. (DHA)