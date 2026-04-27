Bağış kumbarası hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir gıda işletmesinde vicdanları yaralayan bir hırsızlık olayı yaşandı. Müşterilerin yardımları için tezgahta bulunan bağış kumbarası kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından saniyeler içinde çalındı.

İş yeri sahibinin kısa süreli boşluğunu fırsat bilen şüphelinin rahat tavırları dikkat çekti.

SANİYELER İÇİNDE GÖZDEN KAYBOLDU

Olayın yaşandığı sırada işletme sahibi Şenol Gündoğdu bazı işlerini halletmek amacıyla dükkanın alt katına indi. Bu sırada içeri giren şüpheli şahıs önce çevreyi kontrol ederek kimsenin olmadığını teyit etti.

Ardından tezgahın üzerinde duran ve içerisinde biriken paraların bulunduğu kumbarayı kucağına alarak dükkandan uzaklaştı. Birkaç dakika sonra yukarı çıkan Gündoğdu kumbaranın yerinde olmadığını fark edince durumu emniyet birimlerine bildirdi.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Hırsızlık anı işletmenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüleri inceleyen ekipler şahsın dükkana girdiği andan itibaren sergilediği şüpheli hareketleri ve kumbarayı çaldığı anları tespit etti.

Kayıtlarda şüphelinin oldukça hızlı hareket ettiği ve hedefindeki kumbarayı alıp kapıdan çıktığı net bir şekilde görüldü.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını muhafaza altına alarak şüphelinin kimlik tespitini yapmak üzere kapsamlı bir inceleme başlattı. İşletme sahibi Şenol Gündoğdu’nun ifadesine başvuran emniyet güçleri bölgedeki diğer kameraları da taramaya aldı. (AA)