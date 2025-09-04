Babasının büfeyi habersiz devretmesine kızdı: Yeni sahibi öldürdü

İstanbul'un Fatih ilçesinde babasının büfeyi kendisinden habersiz devretmesine kızan Abdülkerim K. ile işletmenin yeni sahibi Evren Damar arasında tartışma çıktı.

Taraflar arasında çıkan tartışmada Abdulkerim K. Evren Damar'ı bıçaklayarak öldürdü.

İŞLETMENİN DEVREDİLMESİNE KIZIP DÜKKANA GİTTİ

Çarşamba gübü saat 22.30 sıralarında ailesine ait olan büfenin kendisinden habersiz şekilde devredilmesine kızan Abdülkerim K., dükkana giderek yeni işletmeci Evren Damar ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Abdulkerim K., yanındaki bıçak ile Evren Damar'a saldırdı.

DÜKKANI DEVRALAN ADAMI BIÇAKALAYARAK ÖLDÜRDÜ

Bıçaklanan Evren Damar kanlar içerisinde yerde kalırken, şüpheli Abdülkerim K. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekibi tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 44 yaşındaki adam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan şüpheli Abdülkerim K.'yi kullandığı bıçak ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'Kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.