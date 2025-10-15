Babadan oğula geçen miras: 2 bin ağaçlık ceviz bahçesinde hasada başladı

Yüksekova ilçe merkezine 35 kilometre mesafede bulunan Bağdaş köyünün Ericik mezrasında yaşayan Yılmaz ailesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da ceviz hasadına başladı. Ailenin işlettiği ve bölgenin "Ceviz Vadisi" olarak adlandırılmasına neden olan 50 dönümlük bahçede, bu yıl yaklaşık 8 tonluk bir rekolte elde edildi.

Hasat çalışmalarını yerinde incelemek üzere bölgeye giden Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, hasat yapan aile üyeleriyle sohbet ederek bilgi aldı.

"GEÇİMİMİZİ CEVİZ SATARAK SAĞLIYORUZ"

Beş yıldır babasından devraldığı mesleği ağabeyi ve kardeşleriyle birlikte sürdürdüğünü belirten 25 yaşındaki Azizcan Yılmaz, Hakkari'nin en büyük ceviz üreticisi konumunda olduklarını ifade etti. Yılmaz, üretim ve satış süreciyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Bu iş, bizde bir aile mesleğidir. Bu bölgeye 'Cevizli Vadi' diyorlar. Bu yıl 8 ton ceviz hasadımız oldu. Verim beklentimizin altında oldu. Ancak umudumuz önümüzdeki yıla kaldı. Daha önce yurt dışına ceviz pazarlıyorduk. Ancak yoğun talep üzerine Hakkari ve ilçelerine satışımız oluyor. Topladığımız cevizleri imalathanelere veriyoruz. Baklava yapımında kullanıyorlar. Kendimiz de sipariş üzerine satıyoruz. Geçimimizi bununla sağlıyoruz."