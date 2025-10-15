Babadan oğula geçen miras: 2 bin ağaçlık ceviz bahçesinde hasada başladı

Yayınlanma:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Yılmaz ailesine ait 50 dönümlük arazide bulunan yaklaşık 2 bin ceviz ağacında yıllık hasat dönemi başladı. Babalarından kalan ceviz bahçesini işleten aile, bu yılki hasattan yaklaşık 8 ton ürün elde ettiklerini belirtti.

Yüksekova ilçe merkezine 35 kilometre mesafede bulunan Bağdaş köyünün Ericik mezrasında yaşayan Yılmaz ailesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da ceviz hasadına başladı. Ailenin işlettiği ve bölgenin "Ceviz Vadisi" olarak adlandırılmasına neden olan 50 dönümlük bahçede, bu yıl yaklaşık 8 tonluk bir rekolte elde edildi.

babasindan-kalan-ceviz-bahcesinden-8-ton-963704-286165-min.jpg

Hasat çalışmalarını yerinde incelemek üzere bölgeye giden Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, hasat yapan aile üyeleriyle sohbet ederek bilgi aldı.

babasindan-kalan-ceviz-bahcesinden-8-ton-963705-286165-min.jpg

"GEÇİMİMİZİ CEVİZ SATARAK SAĞLIYORUZ"

Beş yıldır babasından devraldığı mesleği ağabeyi ve kardeşleriyle birlikte sürdürdüğünü belirten 25 yaşındaki Azizcan Yılmaz, Hakkari'nin en büyük ceviz üreticisi konumunda olduklarını ifade etti. Yılmaz, üretim ve satış süreciyle ilgili şu bilgileri verdi:

babasindan-kalan-ceviz-bahcesinden-8-ton-963708-286165-min.jpg

"Bu iş, bizde bir aile mesleğidir. Bu bölgeye 'Cevizli Vadi' diyorlar. Bu yıl 8 ton ceviz hasadımız oldu. Verim beklentimizin altında oldu. Ancak umudumuz önümüzdeki yıla kaldı. Daha önce yurt dışına ceviz pazarlıyorduk. Ancak yoğun talep üzerine Hakkari ve ilçelerine satışımız oluyor. Topladığımız cevizleri imalathanelere veriyoruz. Baklava yapımında kullanıyorlar. Kendimiz de sipariş üzerine satıyoruz. Geçimimizi bununla sağlıyoruz."

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Türkiye
İpek Elif Atayman cezaevinden yazdı: Mevsimler geçti, güze döndük…
İpek Elif Atayman cezaevinden yazdı: Mevsimler geçti, güze döndük…
Ankara'da 6 milyon dolarlık İbranice el yazmalarına el konuldu! En eskisi 400 yıllık
Ankara'da 6 milyon dolarlık İbranice el yazmalarına el konuldu! En eskisi 400 yıllık
İmamoğlu cezaevinden 'metro' müjdesi verdi
İmamoğlu cezaevinden 'metro' müjdesi verdi