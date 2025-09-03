Babaanne şiddetine maruz kalan çocuk devlet korumasına alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'de babaannesinin şiddetine maruz kalan çocuk ile kardeşinin devlet korumasına alındığını duyurdu.

Açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında İzmir'de bir çocuğun babaannesinin şiddetine maruz kaldığı görüntülerin yer aldığı, olayın emniyete bildirilmesiyle il müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği belirtildi.

"ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINA ALINDI"

Açıklamada, "Olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Söz konusu görüntülerde şiddete maruz kaldığı görülen çocuk ve kardeşi devlet korumasına alınmıştır. Bakanlık olarak davaya müdahil olup şiddet uygulayan şahsın gereken cezayı alması için süreci titizlikle takip edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.