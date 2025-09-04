Baba-oğul kiralık otomobille uyuşturucu sevkiyatı yaptı

Samsun'da kiralık otomobilde 1 kilo 900 gram metamfetamin ile yakalanan A.H. ve oğlu S.A.H. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturama sürüyor.

