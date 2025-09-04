Baba-oğul kiralık otomobille uyuşturucu sevkiyatı yaptı
Samsun'da kiralık otomobilde 1 kilo 900 gram metamfetamin ile yakalanan A.H. ve oğlu S.A.H. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturama sürüyor.
Samsun'da kiralık otomobilde 1 kilo 900 gram metamfetamin ile yakalanan A.H. (50) ve oğlu S.A.H. (27), gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.H. ile oğlu S.A.H.’ın, kiralık otomobille yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, baba ve oğlunun içinde olduğu otomobili, dün akşam Havza ilçesinde durdurdu.
1 KİLO 900 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan aramalarda, 1 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.