Ayşe Barım'ın tutukluluğunda yeni gelişme

Gezi direnişi hakkında açılan davada 28 Ocak'ta tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

AYŞE BARIM HAKKINDA YENİ KARAR

6 ayrı kalp hastalığı bulunan ve tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde 6 kez bayılan menajer Ayşe Barım hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi kararını verdi.

Dava dosyası üzerinden yaptığı incelemede mahkemede Barım’ın tutukluluğunun sürmesine hükmetti.

30 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANIYOR

Barım, “cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım” suçlamasıyla 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Barım’ın davasının bir sonraki duruşması 1 Ekim’de saat 10.00’da İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.