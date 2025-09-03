Ayşe Barım'ın tutukluluğunda yeni gelişme

Ayşe Barım'ın tutukluluğunda yeni gelişme
Yayınlanma:
Menajer Ayşe Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Gezi direnişi hakkında açılan davada 28 Ocak'ta tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

AYŞE BARIM HAKKINDA YENİ KARAR

6 ayrı kalp hastalığı bulunan ve tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde 6 kez bayılan menajer Ayşe Barım hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi kararını verdi.

Dava dosyası üzerinden yaptığı incelemede mahkemede Barım’ın tutukluluğunun sürmesine hükmetti.

30 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANIYOR

Barım, “cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım” suçlamasıyla 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Barım’ın davasının bir sonraki duruşması 1 Ekim’de saat 10.00’da İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Türkiye
Son Dakika | Kayseri'de fabrika yangını!
Son Dakika | Kayseri'de fabrika yangını!
Maltepe'deki orman yangınının nedeni belli oldu: İki kişi gözaltında
Maltepe'deki orman yangınının nedeni belli oldu: İki kişi gözaltında
Aydın'da makilik yangını ormana sıçradı!
Aydın'da makilik yangını ormana sıçradı!