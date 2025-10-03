Ayşe Barım kararında yargı çelişkisi! Polisler hastane kapısında bekliyor

Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yargılandığı davada 248 günlük tutukluluğunun ardından geçtiğimiz gün en hapsi kararıyla tahliye edilmişti. Savcılık, söz konusu karara itiraz ederken itirazın kabul edilmesi üzerine Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı.

Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı

POLİS EKİPLERİ HASTANE KAPISINDA!

Barım hakkındaki tutuklama kararı, tutuklu bulunduğu süre içinde de eleştirilere dan verildi. Barım’ın, Amerikan Hastanesi'ndeki tedavisi polis gözetiminde devam ederken Barım hakkındaki kararlarda yargı çelişkisi tartışmalara yol açtı.

KARARDA YARGI ÇELİŞKİSİ!

Gazeteci Ceylan Sever’in aktardığına göre, Ayşe Barım hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkaran mahkemenin gerekçesi ortaya çıktı. 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Barım hakkında tahliye kararı verirken Barım’ın sağlık durumuna ilişkin Adli Tıp Kurumu’nda gelen raporu gerekçe göstermişti. Ancak 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Ayşe Barım’ın “Cezaevinde kalmasına engel olmadığını” ifade etti.

Sever’in konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında “Her ne kadar 26. Ağır Ceza Mahkemesi Ayşe Barım’ı tahliye ederken sağlık durumuna ilişkin Adli Tıp Kurumu’nda gelen raporu gerekçe gösterse de aynı rapor için 27. Ağır Ceza Mahkemesi “Cezaevinde kalmasına engel olmadığını” belirtti.” ifadelerine yer verildi.