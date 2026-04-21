AYM'den Ensar Vakfı protestosu için karar

2016 yılında Karaman'da gerçekleşen ve çok sayıda çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı olayların ardından, Ensar Vakfı ile sponsorluk ilişkisi kuran büyük bir telekomünikasyon şirketi kamuoyunda tepkilerle karşılaşmıştı. Bu süreçte bir yurttaşın, şirketi eleştiren sosyal medya paylaşımı üzerine, şirket yönetimi "ticari itibarın ve kişilik haklarının ağır ihlal edildiği" gerekçesiyle 20 bin TL’lik tazminat davası açtı.

MAHKEMELERİN "İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ" VURGUSU

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, yerel mahkeme, söz konusu paylaşımın hoşa gitmeyen veya rahatsız edici nitelikte olsa dahi eleştiri sınırları içerisinde kaldığına hükmederek davanın reddine karar verdi. Şirketin itirazları üzerine dosya 2018 yılında Anayasa Mahkemesi’ne taşındı.

"TEPKİ GÖRMESİ OLAĞAN"

Anayasa Mahkemesi, yaptığı inceleme sonucunda başvuruyu reddederken bu tür eleştirilerin ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını vurgulayan temel gerekçelere yer verdi. Yüksek Mahkeme, toplumda derin üzüntü ve öfke yaratan cinsel istismar olaylarında, kurumla ilişkilendirilen veya bu kurumlarla sponsorluk ilişkisi kuran şirketlerin halktan tepki görmesinin olağan bir durum olduğunu belirtti.

"HOŞGÖRÜLÜ OLMASI BEKLENİR"

Davanın reddine ve dava giderlerinin davacıya yüklenmesine hükmeden AYM’nin kararında şunlar kaydedildi: