AYM'den Ensar Vakfı protestosu için karar
2016 yılında Karaman'da gerçekleşen ve çok sayıda çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı olayların ardından, Ensar Vakfı ile sponsorluk ilişkisi kuran büyük bir telekomünikasyon şirketi kamuoyunda tepkilerle karşılaşmıştı. Bu süreçte bir yurttaşın, şirketi eleştiren sosyal medya paylaşımı üzerine, şirket yönetimi "ticari itibarın ve kişilik haklarının ağır ihlal edildiği" gerekçesiyle 20 bin TL’lik tazminat davası açtı.
MAHKEMELERİN "İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ" VURGUSU
BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, yerel mahkeme, söz konusu paylaşımın hoşa gitmeyen veya rahatsız edici nitelikte olsa dahi eleştiri sınırları içerisinde kaldığına hükmederek davanın reddine karar verdi. Şirketin itirazları üzerine dosya 2018 yılında Anayasa Mahkemesi’ne taşındı.
Çocuk istismarcısı sözde şeyh yakalandı
"TEPKİ GÖRMESİ OLAĞAN"
Anayasa Mahkemesi, yaptığı inceleme sonucunda başvuruyu reddederken bu tür eleştirilerin ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını vurgulayan temel gerekçelere yer verdi. Yüksek Mahkeme, toplumda derin üzüntü ve öfke yaratan cinsel istismar olaylarında, kurumla ilişkilendirilen veya bu kurumlarla sponsorluk ilişkisi kuran şirketlerin halktan tepki görmesinin olağan bir durum olduğunu belirtti.
"HOŞGÖRÜLÜ OLMASI BEKLENİR"
Davanın reddine ve dava giderlerinin davacıya yüklenmesine hükmeden AYM’nin kararında şunlar kaydedildi:
“Yazılı ve görsel basında haber olmuş, toplumun genelinde derin üzüntü yaratan, failleri hakkında derin ve öfke yaratan çok sayıda çocuğa hem de bir öğretmen tarafından yapılan cinsel istismar olayı nedeniyle kurumla ilişkilendirilen kişilere sponsorluk yapan şirketin tepki çekmesi olağandır. Burada davacı şirketin tecavüz olayına neden olduğu, bu olaylardan çok memnun olduğu gibi bir düşünce, bir kasıt yoktur. Toplumun her kesimi çocuklara karşı cinsel istismar eylemlerine karşı hassastır ve bu hassasiyetin ifade edilmesi, yasa koyucuyu harekete geçiren toplumsal dinamiklerden biri olarak da faydalıdır.
Nitekim hiçbir ticaret şirketi kendisini olumsuz lanse edecek kişi ve kurumlara sponsor olmak istemez. Davalı şirket de ülke ve hatta dünya genelinde tanınmış bir şirket olarak, sponsorluk faaliyeti nedeniyle aldığı eleştirilere karşı hoşgörülü olması beklenir.”