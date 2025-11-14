AYM Başkanı Özkaya'nın boğazı düğümlendi, gözyaşları içinde konuştu: "Bu lafa geldiğinde korkuyorum..."

Yayınlanma:
Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, İnönü Üniversitesi'nde yaptığı konuşmasında, duygu dolu anlar yaşadı. Boğazı düğümlenen Özkaya, “Vakti geldiğinde Hz. Allah bizi kimsenin hakkıyla...” cümlesini tamamlayamadan gözyaşlarına boğuldu.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, geçen hafta Malatya İnönü Üniversitesi’nin akademik açılış töreninde yaptığı yaptığı konuşmasında göz yaşlarına hakim olamadı.

Yaptığı konuşma sırasında duygu dolu anlar yaşayan Özkaya, "Adalet ise yalnızca mahkeme salonlarında aranan bir kavram değil" diyen Özkaya "Hayatın her alanında, insanın varoluşunda, toplumun düzeninde ve devletin işleyişinde yön gösterici bir değer, ahlaki bir pusuladır" dedi.

AYM Başkanı Özkaya: Yargı Organları Arasında İyi Bir İletişime İhtiyaç VarAYM Başkanı Özkaya: Yargı Organları Arasında İyi Bir İletişime İhtiyaç Var

AYM Başkanı, "Unutmayın azim sabır ve doğru yön bir araya geldiğinde hiçbir hedef ulaşılamaz değildir yeter ki kalbinizle inanın aklınızla planlayın emeğinizle sürdürün o zaman yolunuz her zaman aydınlık geleceğimiz her zaman her daim umut dolu olacaktır" açıklamasında bulundu.

"ALLAH BİZİ KİMSENİN HAKKIYLA..." DEDİ BOĞAZI DÜĞÜMLENDİ

Bu sırada gözleri dolduğu görülen Özkaya, "Öyle bir yaşayalım ki vakti geldiğinde Hazreti Allah bizi kimsenin hakkıyla.." dedikten sonra gözyaşlarını tutamadı. Boğazı düğümlenen Özkaya'ya ise salondakiler alkışları ile destek oldu.

"BU LAFA GELDİĞİNDE KORKUYORUM"

Başkan Özkaya daha sonra hakimliğin bir tarafının nur bir tarafının ise nar olan bir meslek olduğunu belirterek, "Yani bir tarafı cennet bir tarafı cehennem. Ben bu lafa geldiğinde korkuyorum. Evet Cenabı Allah bizi kimsenin hakkıyla huzuruna seslemesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

