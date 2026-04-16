Ayhan Bora Kaplan davası sil baştan: Tanık polisler dinlendi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 2023 yılında Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, 3 Aralık 2024'te açıklanan kararda örgüt elebaşı Ayhan Bora Kaplan'a 68 yıl hapis cezası verilirmiş, 36 sanık ise 1 yıl 6 ay 22 gün ile 21 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf), sanıklara verilen cezaları bozarak, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü üyelerinin yeniden yargılanması için dosyayı Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi.

Ayhan Bora Kaplan davasında şok ifade! Serdar Sertçelik "Gizli tanık olmaya zorladılar" dedi: Öyle isimler verdi ki

Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, Serdar Sertçelik ve Ayhan Bora Kaplan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

ESKİ AKP İL BAŞKAN YARDIMCISI SAVUNMA YAPTI

Tutuksuz sanık eski AKP Ankara İl Başkan Yardımcısı Barış Kurt, önceki ifadelerini yinelediğini ifade ederek, "Ben bir akademisyenim, hayatı boyunca sabıkası olmamış, hiçbir suça karışmamış birisiyim. Ben Erkan Doğan adlı şahsı aramadım, mesaj atmadım. Ben Erkan Doğan’ı dövmedim, dövdürmedim. Babamdan kalan mirasa bile tedbir konuldu. Üç üniversite bitirmişim. Babamın durumu çok iyi, böyle bir şeye ihtiyacım yok. Diğer sanıklar arkadaşım, küçük görmek istemiyorum, ama eğitim seviyemiz, yaşam tarzımız, giyim kuşamımız farklı. Onlar vale, otoparkçı, esnaf. Kimse bana talimat verecek pozisyonda değil. Aklı başında insanım, Türkiye’nin en önemli projelerine imza atmış bir mühendisim. Ben hiçbir örgüte üye değilim. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

"ÖRGÜT ÜYESİYSEM ÖRGÜT LİDERİNİ NASIL AZMETTİRDİM?"

Ana davada "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hapis cezasına çarptırıldığını söyleyen Kurt, "Azmettirmeden bana burada ceza isteniyor. Ama Ayhan Bora Kaplan örgüt lideri ise ben de üyeysem nasıl örgüt liderini azmettireceğim? Bu çelişkinin de giderilmesini istiyorum. Bora Kaplan ile bir gün olsun bir arama kaydım konuşmam yok. Çıkarılsın bunlar. Bir konuşmam çıkarsa bana müebbet cezası verilsin. Ben beraatimi istiyorum. Ben hiçbir örgüte üye değilim. Kimsenin bana bir talimat verme gibi bir durumu da olamaz. Ben mühendisim ve Türkiye’deki en büyük projelere imza atmış bir mühendisim. Maddi durumum da çok iyi. Ben neden böyle bir şeye ihtiyaç duyayım. Kimseyi küçümsemiyorum ancak yediğimiz yemek, giydiğimiz elbise, sohbet ettiğimiz insanlar bile farklı. Ortak hiçbir şeyimiz yok buradaki insanlarla. Ben mühendis adamım..." dedi.

"TEK SUÇUM MEKANDA GÜVENLİK OLARAK ÇALIŞMAK"

Tutuksuz sanık Kanber Keskin, savunmasında, "Tek suçumuz Ayhan Bora Kaplan’ın mekanında güvenlik olarak çalışmak. Bu işi yapan binlerce insan var. Biz onun mekanında çalıştık diye hain olduk, örgüt yöneticisi olduk. Bir sene hapis yattım suçum yokken. 10 senedir belediyede çalıştığım silahlı güvenlik işimden kovuldum. Takdir mahkemenizin" diye konuştu.

"ZORLA BENİ GİZLİ TANIK YAPTILAR"

Sanık Keskin’in avukatı, Serdar Sertçelik'e 'gizli tanık olmasının kendi isteğiyle gerçekleşip gerçekleşmediğini' sordu. Sertçelik, "İfademde de söyledim, bir teklif yok; beni doğrudan zorla gizli tanık yaptılar" diye yanıt verdi.

TANIK POLİSLER DİNLENDİ

Sanık ve avukatlarının savunmalarının ardından tanıklara geçildi.

Organize şubede görevli polis memuru tanık Ç.K., Serdar Sertçelik’in yaralandığı tarihte hastaneye gittiklerini söyleyerek, "Hastaneye gittik, geri döndük. Sonrasında amirlerim tekrardan ‘çıkıyoruz’ dedi. Tekrardan hastaneye gittik, doktorla ben görüşmedim. Görüşmeleri A.D. komiser yaptı. Serdar Sertçelik’i hiç görmedim, sanıkların herhangi bir kötü muameleye maruz kaldığını duymadım, görmedim. Doktorda rapor almamız 5 dakika civarı sürdü" ifadelerini kullandı.

"DOKTORA BASKI YAPMADIK"

Organize şubede görevli komiser tanık A.D., ifadesinde, "O gece suç delilleriyle ilgili bir operasyon yapılacaktı. Sertçelik’in vurulmasının ardından, gözaltına alınmasında tıbbi açıdan sakınca olup olmayacağına ilişkin doktorla görüştük. Doktor, şahsın ayağının üzerine basması halinde kalıcı hasar oluşabileceğini rapor etti. Bunun üzerine savcı, raporda ‘sakınca oluşabilir/oluşamaz’ şeklinde bir ibare bulunması gerektiğini belirtti. Biz de tekrar giderek bu ibareyi eklettik. Konu bundan ibarettir. Doktorla görüşmeyi ben yaptım. Şehir hastanesi olması nedeniyle ortam kalabalıktı, birebir görüşme gerçekleştirmedik. Biz hiçbir şekilde doktora baskıda bulunmadık, raporun hazırlanması da 5 dakika kadar sürmüştür" dedi.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi. (DHA)