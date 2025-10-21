Aydın'da Zafer Partililere saldırı! "MHP'liler tarafından yok edildi"

Yayınlanma:
Aydın'ın merkezinde Zafer Partisi tarafından kurulan stant, MHP'li olduğu iddia edilen bir grubun saldırısına uğradı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde "Aydın il teşkilatının standı MHP'liler tarafından yok edildi" ifadeleri yer aldı. Ayrıca saldırıdan hemen önce polisin grupla sohbet edip ayrıldığı öne sürüldü.

Aydın'da Zafer Partisi İl Başkanlığı tarafından kurulan bir standın, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) üyesi olduğu öne sürülen bir grup tarafından saldırıya uğradığı iddia edildi. Olayla ilgili paylaşılan bir videoda, parti standının dağıtıldığı, etrafa çok sayıda broşür ve bayrağın saçıldığı, bir kişinin yaralandığı ve arbede yaşandığına işaret eden görüntüler yer alıyor.

whatsapp-image-2025-10-21-at-17-11-24.jpeg

Videoyu kaydeden kişi, "Aydın il teşkilatının standı MHP'liler tarafından yok edildi" ifadelerini kullandı ve büyük bir kavga çıktığını aktardı. Görüntülerde, yüzünden yaralanmış bir gencin olması, fiziksel bir arbedenin yaşandığı iddialarını güçlendiriyor.

POLİSİN GRUPLA SOHBET ETTİKTEN SONRA AYRILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Olayla ilgili en dikkat çekici iddialardan biri ise saldırıdan hemen önce yaşandığı öne sürülen bir gelişme oldu. İddiaya göre, polis ekipleri standın bulunduğu alana gelerek MHP'li grupla bir süre sohbet ettikten sonra oradan ayrıldı ve saldırı bu olayın hemen ardından gerçekleşti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

