Aydın'da Zafer Partililere saldırı! "MHP'liler tarafından yok edildi"

Aydın'da Zafer Partisi İl Başkanlığı tarafından kurulan bir standın, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) üyesi olduğu öne sürülen bir grup tarafından saldırıya uğradığı iddia edildi. Olayla ilgili paylaşılan bir videoda, parti standının dağıtıldığı, etrafa çok sayıda broşür ve bayrağın saçıldığı, bir kişinin yaralandığı ve arbede yaşandığına işaret eden görüntüler yer alıyor.

Videoyu kaydeden kişi, "Aydın il teşkilatının standı MHP'liler tarafından yok edildi" ifadelerini kullandı ve büyük bir kavga çıktığını aktardı. Görüntülerde, yüzünden yaralanmış bir gencin olması, fiziksel bir arbedenin yaşandığı iddialarını güçlendiriyor.

POLİSİN GRUPLA SOHBET ETTİKTEN SONRA AYRILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Olayla ilgili en dikkat çekici iddialardan biri ise saldırıdan hemen önce yaşandığı öne sürülen bir gelişme oldu. İddiaya göre, polis ekipleri standın bulunduğu alana gelerek MHP'li grupla bir süre sohbet ettikten sonra oradan ayrıldı ve saldırı bu olayın hemen ardından gerçekleşti.