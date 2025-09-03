Aydın'da makilik yangını ormana sıçradı!

Aydın'ın Söke ilçesinde saat 16.00 sıralarında makilik alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı.

Yangına ilişkin açıklama yapan Aydın Valiliği, havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü duyurdu.

MAKİLİK ALANDAKİ YANGIN ORMANA SIÇRADI

Söke ilçesi Sazlı Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.

Mahallelilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Alevler kısa süre içinde rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılarak ormana sıçradı.

Aydın'da orman yangını

ELEKTİRİKLER KESİLDİ

Yangına ilişkin açıklama yapan Aydın Valiliği, bölgede tedbir amaçlı enerji kesintisi uygulandığını ve trafiğin kontrollü olarak sağlandığını duyurdu.

7 uçak, 8 helikopter, 29 arazöz, 8 su tankeri, 1 ambulans, 2 arama kurtarma, 208 personelin görevlendirildiği yangına dair yapılan açıklamada şunlar yer aldı:

"İlimiz, Söke İlçesi Sazlı Mahalesinde yol kenarında başlayan ot yangını orman yangınına dönüşmüş olup, Bölgede tedbir amaçlı enerji kesintisi uygulanmıştır. Bölgede Trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. 7 uçak, 8 helikopter, 29 arazöz, 8 su tankeri, 1 ambulans, 2 arama kurtarma, 208 personelimiz ile kontrol altına almak için havadan ve karadan çok yönlü ve koordineli müdahale ilgili kurumlarımız ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarımızla devam etmektedir."