Ayasofya'daki kamyon görüntüsüyle ilgili açıklama geldi

Ayasofya'da yürütülen restorasyon çalışmaları tartışmalara neden oldu. Restorasyon kapsamında Ayasofya'nın içine kamyon sokulduğu görüntüler tepkilere neden oldu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü denetiminde yürütülen çalışmalarda “yüksek tonajlı kamyonlar kullanıldı” başlıklı haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamada; Geçici çelik konstrüksiyonu taşıyacak dört ana kolonun, ibadeti engellemeyecek biçimde cami içerisinde inşa edilmesi yine bilim kurulunun onayıyla planlandığı belirtilirken, bu kolonları ve 43,5 metrelik sistemi taşıyacak çelik malzemelerin taşınması için iş makinesi kullanımının zorunlu olduğu tespit edildiği ve yapının batı yönünden sınırlı bir giriş güzergâhı oluşturulduğu vurgulandı.

"ÖZEL PLATFORMLAR KURULDU"

Kamyonların gelişi güzel veya tarihi zemine zarar vermeyecek bir biçimde içeri alınmadığı; aksine yaklaşık bir yıl süren hazırlık çalışmaları sonunda oluşturulan özel platform üzerinden kontrollü bir şekilde hareket ettiği belirtildi. Çalışmalar kapsamında olası tüm sabit ve hareketli yüklerin statik hesapları, zemin sınıfı testleri, zemin yükleme testleri ve georadar taramalarının yapıldığı açıklandı.

"BİLİMSEL RAPORLAR VE UZMAN HEYET KARARLARIYLA YÜRÜTÜLÜYOR"

Ayrıca zemin taşıma kapasitesi metrekare başına 25 ton olarak hesaplandı, koruma amacıyla metrekare başına 30 ton taşıyabilen bir sistem inşa edildiği vurgulandı. Kullanılacak en büyük aracın 45 ton ağırlığında olduğu, ancak bu ağırlığın metrekareye düşen kısmının yalnızca 6 ton olduğu açıklandı.

Açıklamada, Ayasofya’da yürütülen hiçbir çalışmanın tarihi yapıya zarar vermediği, tüm uygulamaların uluslararası koruma ilkeleri, bilimsel raporlar ve uzman heyet kararlarıyla yürütüldüğü belirtildi.

DDM'DEN AÇIKLAMA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DDM) de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamada, "Ayasofya’nın gelecek nesillere sağlam şekilde aktarılması amacıyla 2023’te başlatılan restorasyon süreci, Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ve Bilim Heyeti ile Koruma Kurulu’nun bilimsel raporları ve teknik onayları doğrultusunda yürütülmektedir" ifadeleri yer aldı.