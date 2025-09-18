Ayağı kırılan 500 kiloluk ineği omuzlarında taşıdılar

Mardin'de ayağı kırılan yaklaşık 500 kilo ağırlığındaki inek, 5 gün boyunca mahsur kaldığı yerden hazırlanan sedyeyle köylüler tarafından 2 kilometre taşındı. İş makinesine konulan inek veterinere götürüldü.

Olay, Nusaybin’in kırsal Düzce Mahallesi’nde meydana geldi. Bahrem Kılıç’a ait sürüdeki bir inek, otladığı sırada ayağı kayadaki deliğe sıkışarak yaralandı. Sürüyü eve götürdüğünde bir ineğinin eksik olduğunu fark eden Kılıç, ertesi gün tekrar bölgeye gittiğinde hayvanını kayalıklar arasında buldu. Ayağı kırıldığı için hareket edemeyen ineğin önüne yem ve su bırakan Kılıç, 5 gün boyunca hayvanı besleyerek yaşamasını sağladı.

500 KİLOLUK İNEĞİ OMUZLARINDA TAŞIDILAR

Durumu köylülere ve belediyeye bildiren Kılıç, 13 köylüyle birlikte kurtarma çalışması başlattı. Köylüler, hazırladıkları sedyeye yükledikleri yaklaşık 500 kiloluk ineği omuzlarında 2 kilometre boyunca taşıyarak yola çıkardı. Burada bekleyen belediyeye ait iş makinesinin kepçesine sünger minder yerleştirildi, ardından inek kepçeye alınarak köye götürüldü. Köye getirilen inek, çağrılan veteriner tarafından tedaviye alındığı belirtildi. İneğin sahibinin kendisine yardım eden komşularına teşekkür ettiği ifade edildi.