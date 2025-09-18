Ayağı kırılan 500 kiloluk ineği omuzlarında taşıdılar

Yayınlanma:
Mardin'de ayağı kırılan yaklaşık 500 kilo ağırlığındaki inek köylüler tarafından sedyeyle 2 kilometre taşındı. Yaralı inek iş makinasıyla veterinere götürüldü.

Mardin'de ayağı kırılan yaklaşık 500 kilo ağırlığındaki inek, 5 gün boyunca mahsur kaldığı yerden hazırlanan sedyeyle köylüler tarafından 2 kilometre taşındı. İş makinesine konulan inek veterinere götürüldü.

Olay, Nusaybin’in kırsal Düzce Mahallesi’nde meydana geldi. Bahrem Kılıç’a ait sürüdeki bir inek, otladığı sırada ayağı kayadaki deliğe sıkışarak yaralandı. Sürüyü eve götürdüğünde bir ineğinin eksik olduğunu fark eden Kılıç, ertesi gün tekrar bölgeye gittiğinde hayvanını kayalıklar arasında buldu. Ayağı kırıldığı için hareket edemeyen ineğin önüne yem ve su bırakan Kılıç, 5 gün boyunca hayvanı besleyerek yaşamasını sağladı.

500 KİLOLUK İNEĞİ OMUZLARINDA TAŞIDILAR

Durumu köylülere ve belediyeye bildiren Kılıç, 13 köylüyle birlikte kurtarma çalışması başlattı. Köylüler, hazırladıkları sedyeye yükledikleri yaklaşık 500 kiloluk ineği omuzlarında 2 kilometre boyunca taşıyarak yola çıkardı. Burada bekleyen belediyeye ait iş makinesinin kepçesine sünger minder yerleştirildi, ardından inek kepçeye alınarak köye götürüldü. Köye getirilen inek, çağrılan veteriner tarafından tedaviye alındığı belirtildi. İneğin sahibinin kendisine yardım eden komşularına teşekkür ettiği ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Tapu sahipleri dikkat! Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Tapu sahipleri dikkat!
Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Evinizde otururken aniden karanlıkta kalabilirsiniz: 22 ilçe için uyarı geldi tedbirinizi alın
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Türkiye
Trafikte tartıştığı sürücüye yumruk attı! Kıskıvrak yakalandı
Trafikte tartıştığı sürücüye yumruk attı! Kıskıvrak yakalandı
Eskişehir'de 1.8 milyonluk akıl almaz 'vurgun'
Eskişehir'de 1.8 milyonluk akıl almaz 'vurgun'
Mantar yedikten sonra yoğun bakıma kaldırıldı!
Mantar yedikten sonra yoğun bakıma kaldırıldı!