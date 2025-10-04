Avrupa'ya gidecekler dikkat! 12 Ekim'de her şey değişecek

Avrupa Birliği üyesi olan bir ülkeye seyahat eden ve AB vatandaşı olmayan kişilerin, ülkeye girdiği ve ülkeden çıktığı tarihleri, pasaport bilgileri, parmak izleri ve yüz görüntülerini dijital olarak kayıt altına alınacak Elektronik k Giriş-Çıkış Sistemi (EES) 12 Ekim’den itibaren devreye giriyor.

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan duyuruya göre, söz konusu sistem, 12 Ekim'den itibaren 29 Avrupa ülkesinin sınırlarında kademeli bir biçimde uygulamaya alınacak. Elektronik Giriş Çıkış Sistemi, 29 Avrupa ülkesine kısa süreli seyahat eden ve AB vatandaşı olmayan kişilerin giriş çıkışlarını dijital ortamda kaydedecek. Kayıt altına alınan bilgilerin arasında parmak izleri, biyometrik yüz görüntüleri ve diğer seyahat bilgileri de olacak.

KADEMELİ BİR ŞEKİLDE UYGULANACAK!

EES’yi kullanan Avrupa ülkeleri, altı aylık bir süre içinde sistemi kademeli olarak uygulamaya koyacak. Sınır yetkilileri, Schengen dış sınırlarını geçen üçüncü ülke vatandaşlarının verilerini aşamalı olarak kayıt altına alacak. Aşamalı uygulamanın sonunda ise, EES bütün sınır geçiş noktalarında tam olarak devreye girecek.

Sistemin 10 Nisan 2026 tarihine kadar 29 ülkenin tamamındaki bütün Schengen sınır geçiş noktalarında aktif olması gerekiyor.

KAYITLAR 3 YIL BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK!

Oluşturulan dijital kayıtların ise 3 yıl boyunca geçerli olacağı bildirilirken bu süre zarfında yeniden giriş yapan yolculardan sadece ek bir fotoğraf veya parmak izi alınacak.

SİSTEM NASIL UYGULANACAK?

EES’nin uygulamaya konulmasının ardından ilk kez bir sınır geçiş noktasına gidecek kişilerin, kişisel verilerini kontrol memurlarıyla paylaşması gerekecek. Pasaport kontrol memurları, yolcuların fotoğrafını çekecek ya da parmak izlerini tarayacak. Söz konusu bilgiler dijital bir dosyaya kaydedilecek.

EES'yi kullanarak Avrupa ülkelerinin sınırlarını birden fazla kez geçen kişilerin ise, yüzlerinin fotoğrafı ve parmak izleri sistemde kayıtlı olacak. Pasaport kontrol memurları sadece parmak izlerini ve fotoğraflarını doğrulayacak. 12 yaşın altındaki çocukların ise parmak izi vermesine gerek olmayacak.

AVRUPA KOMİSYONU: YOLCULARIN VERİLERİ KORUNACAK

Avrupa Komisyonu, verileri "doğru bir şekilde takip ederek" düzensiz göçü önlemeye, vize süresini aşan kişileri belirlemeye ve kimlik konusundaki dolandırıcılığı azaltmayı hedefliyor. Komisyon tarafından, konuya ilişkin yapılan açıklamada "Güvenilir bilgilere gerçek zamanlı erişim sayesinde iç güvenlik artırılacak ve ilgili ulusal makamlar, güvenlik tehdidi oluşturan kişileri hızla tespit edebilecektir. Ayrıca, otomatik sınır kontrollerinin kullanımının artmasıyla seyahatler herkes için daha sorunsuz ve güvenli hale gelecektir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Avrupa Komisyonu EES'nin "veri ve gizlilik korumasının en yüksek standartlarını karşılayacağını ve yolcuların kişisel verilerinin korunmasını sağlayacağını” ifade etti.

Avrupa Komisyonu, 6 Nisan 2016 tarihinde, revize edilmiş Akıllı Sınırlar Paketi'nin bir parçası olarak EES önerisini gündeme getirmişti. EES Tüzüğü, Schengen Sınır Kanunu'nun değişikliği ile birlikte 20 Kasım 2017 tarihinde kabul edildi ve 29 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girdi.