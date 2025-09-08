Avrupa Parlamentosu Raportörü'nden Gürsel Tekin yorumu

Avrupa Parlamentosu Raportörü'nden Gürsel Tekin yorumu
Yayınlanma:
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, CHP İl Başkanlığı'nda yaşananlara, "Bir mahkeme, bir siyasi partinin başkanının kim olacağına hukuka aykırı bir şekilde karar veriyor; göz yaşartıcı gaz kullandıktan sonra çevik kuvvet polisi sahtekarı içeri alıyor; tüm gösteriler günlerce yasaklanıyor ve sosyal ağlar kısıtlanıyor. Gerçeküstü" dedi.

Türkiye'de son birkaç gündür yaşanan siyasi gelişmeler Türkiye gündemini aştı.

CHP İl Başkanlığına atanan Gürsel Tekin'in vatandaşın ve partililerin tüm engellemesine rağmen polis eşliğinde il binasına girmesi, tarihe not düşecek nitelikte görüntülere sebep oldu.

Tekin, konuşma yaparken yuhalanmasına ve protesto edilmesine rağmen polisin biber gazı kullanarak açtığı insan barikatından geçip binaya girdi.

Görüntüler siyasi arenada ve kamuoyunda tepki karşılanmaya devam derken bir tepki de Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'dan geldi.

AMOR: GERÇEKÜSTÜ

Amor, ülkede yaşanan utanç görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu düştü:

"Türkiye'de demokrasiye yönelik baskı, amansız ve ne yazık ki karmaşık bir mekanizma: Bir mahkeme, bir siyasi partinin başkanının kim olacağına hukuka aykırı bir şekilde karar veriyor; göz yaşartıcı gaz kullandıktan sonra çevik kuvvet polisi sahtekarı içeri alıyor; tüm gösteriler günlerce yasaklanıyor ve sosyal ağlar kısıtlanıyor. Gerçeküstü."

nacho-sancez-amor.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Türkiye
Son Dakika | Yurt dışı çıkış harcına zam geldi
Son Dakika | Yurt dışı çıkış harcına zam geldi
CHP İl Başkanlığı önünde basına müdahale: ÇDG'den sert açıklama
CHP İl Başkanlığı önünde basına müdahale: ÇDG'den sert açıklama