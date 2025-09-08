Avrupa Parlamentosu Raportörü'nden Gürsel Tekin yorumu

Türkiye'de son birkaç gündür yaşanan siyasi gelişmeler Türkiye gündemini aştı.

CHP İl Başkanlığına atanan Gürsel Tekin'in vatandaşın ve partililerin tüm engellemesine rağmen polis eşliğinde il binasına girmesi, tarihe not düşecek nitelikte görüntülere sebep oldu.

Tekin, konuşma yaparken yuhalanmasına ve protesto edilmesine rağmen polisin biber gazı kullanarak açtığı insan barikatından geçip binaya girdi.

Görüntüler siyasi arenada ve kamuoyunda tepki karşılanmaya devam derken bir tepki de Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'dan geldi.

AMOR: GERÇEKÜSTÜ

Amor, ülkede yaşanan utanç görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu düştü:

"Türkiye'de demokrasiye yönelik baskı, amansız ve ne yazık ki karmaşık bir mekanizma: Bir mahkeme, bir siyasi partinin başkanının kim olacağına hukuka aykırı bir şekilde karar veriyor; göz yaşartıcı gaz kullandıktan sonra çevik kuvvet polisi sahtekarı içeri alıyor; tüm gösteriler günlerce yasaklanıyor ve sosyal ağlar kısıtlanıyor. Gerçeküstü."