Avcılar'da yıkımına başlanan bina sağlam apartmana devrildi

Hasarlı binaların yıkımı bile sağlam binalara zarar veriyor. İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 5 katlı bina, yandaki sağlam binanın üzerine devrildi.

Olayda yaralanan olmazken, iş makinesinin sağlam binayı koruma çabası kameralara yansıdı.

YIKIMINA BAŞLANAN BİNA SAĞLAM APARTMANA DEVRİLDİ

Merkez Mahallesi Tıpatan Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında 5 katlı bir binanın yıkımına karar verildi. Bu karar kapsamında binanın yıkımı için yürütülen çalışmalarda, bir kısmı yıkılan bina dengesini kaybederek yan binanın üzerine devrildi.

İŞ MAKİNESİNİN BOŞA GİDEN ÇABASI KAMERALARDA

Bina devrilmeden önce işçiler, yıkımı yapan iş makinesi ile binayı ayakta tutmaya çalıştı. Binanın büyük bir gürültü ile devrilmesinin ardından bölgeye polis, itfaiye, acil sağlık ve belediye ekipleri geldi. Sağlık ekiperinin kontrollerinde, olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

3 DAİREDE HASAR OLUŞTU

Polis ve belediye ekiplerinin incelemesinde, yan taraftaki sağlam binanın 3 dairesinde hasar oluştuğu tespit edildi. Hasar gören dairelerin masrafının yıkımı yapan firma tarafından karşılanacağı öğrenildi.