Avcılar'da doğal gaz paniği: Kokusu tüm sokağı sardı ekipler seferber oldu

Avcılar'da doğal gaz paniği: Kokusu tüm sokağı sardı ekipler seferber oldu
Avcılar’da boşaltılan bir binada doğal gaz saatini sökmeye çalışan kişinin neden olduğu sızıntı mahallede paniğe yol açtı; ekiplerin hızlı müdahalesiyle olası facia önlendi.

Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binaya giren kişinin doğal gaz saatini sökmeye çalışması mahallede paniğe neden oldu. Sokağa yayılan yoğun gaz kokusu üzerine olay yerine gelen ekipler, gaz akışını keserek olası bir felaketin önüne geçti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Merkez Mahallesi Fatih Sokak’ta yaşandı. Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından hasar aldığı için tahliye edilen ve yıkımı bekleyen 7 katlı binaya giren bir atık toplayıcı, zemin kattaki doğal gaz saatini sökmeye kalkıştı. Bu sırada boruların zarar görmesi sonucu çevreye yoğun gaz sızıntısı yayıldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye İGDAŞ, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri güvenlik amacıyla sokağı hem araç hem de yaya trafiğine kapattı. İGDAŞ’ın binaya gelen ana hattı kesmesiyle tehlike kontrol altına alındı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından sokak yeniden ulaşıma açıldı.

"VANAYI SÖKERKEN KAÇAK OLDU"

Olayı gören esnaf Güngör Karaman, "Bir kadının vanayı sökmeye çalıştığını, o sırada kaçağın başladığını gördük. Koku yayılınca herkes panikledi, hemen ekiplere haber verdik" ifadelerini kullandı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

