Ateşkesin ardından Erdoğan İran Cumhurbaşkanı ile görüştü

İran ve ABD arasında ilan edilen ateşkesin sonrasında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderlerin ateşkes ve bölgedeki güvenlik durumunu ele aldığı ifade edilirken Erdoğan görüşmede, ateşkese giden süreçte Türkiye’nin ilgili ülkelerle birlikte yoğun çaba sarf ettiğini söyledi.

İletişim Başkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, ateşkesi ve bölgedeki güvenlik durumunu ele aldı.” ifadelerine yer verildi.

“TÜRKİYE HER TÜRLÜ KATKIYI SUNMAYA HAZIR”

“Cumhurbaşkanımız görüşmede, ateşkese giden süreçte Türkiye’nin ilgili ülkelerle birlikte yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.” denilen açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki günlerde başlayacak müzakerelerden kalıcı barış ve istikrar için azami derecede istifade edilmesi gerektiğini, süreci baltalamak isteyenlere fırsat verilmemesinin önem arz ettiğini, ülkemizin yeni süreçte de dost ülkelerle birlikte her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.” sözleri sarf edildi.

Açıklamanın devamında, “Kardeş İran halkının kayıpları için taziye ve üzüntülerini yineleyen Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin hedefinin, bölgemizde yeni bir sağduyu ve diyalog ikliminin tesisi olduğunu belirtti.” ifadeleri kullanıldı.