Atatürk’ün o sözleri canlandırıldı: Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz!

Cumhuriyetin 102. yılı kutlamaları kapsamında birçok kurum alanlarında en iyi çalışmasını yaparak çalışmalarını sunuyor. Onlardan birini de Grafik tasarımcı Mirza Kök gerçekleştirdi. Ankara Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Cumhuriyetin kuruluş ruhunu yaşatmak amacıyla Mirza Kök imzalı özel bir kutlama videosu yayımladı.

ATATÜRK'ÜN SESİNDEN TARİHİ SÖZLER

Grafik tasarımcı Mirza Kök tarafından hazırlanan çalışmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 28 Ekim 1923’te Çankaya Köşkü’nde kurmaylarına söylediği o tarihi sözler, "Efendiler, hükümet bunalımı denilen şey aslında şekil meselesidir. Hükümetin şeklini adını koyarak belirlemeliyiz. Türkiye’nin hükümet şekli Cumhuriyettir. Milletin kaderine hâkim olan milletin kendisidir. Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz.” modern grafiklerle yeniden hayat buldu.

Video, Cumhuriyetin ilanına giden süreci görsel öğelerle izleyiciye aktarıyor.